Sofá cama: 9 ideas para tus visitas

¿Esperas visitas esta temporada? Este libro de ideas es para ti! Según cuenta la leyenda urbana que, una persona tiene más probabilidades de morir sino duerme que cuando no come, pero para no errar, mejor hay que dormir bien. Pero no solo se trata de dormir, sino descansar, pues la falta de sueño o descanso provoca diferentes enfermedades y consecuencias a corto y largo plazo como, obesidad, pérdidas de tejido cerebral, enfermedades cardiacas, pensamientos negativos repetitivos que podrían afectar tu vida.

Pero para dormir y descansar como se debe, nada mejor que un sofá cama cómodo. Los sofás cama se ha vuelto una tendencia para los hogares, sobre todo para los que carecen de espacio. Un sofá cama que te atrape y te haga olvidar de todo. Además, sirven para cuando llegan aquellas visitar inesperadas y no tienes una cama extra o recamara para ofrecerles. Aquí en homify, te traemos diferentes estilos para que puedas disfrutar en cualquier momento y hora.