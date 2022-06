Remodelación de casa: ¡Quedó como nueva!

Cuando decides generar un cambio en el piso de tu hogar y acompañarlo con una renovación en el recubrimiento de las paredes, no debes dejar de lado el estilo que irradiará el piso y las paredes y, que de algún u otro modo, contagiará todo lo demás.

Ya que como ejemplo hemos decido tomar el cambio de look de un hogar en particular, porqué no hablar de uno de los estilos con más seguidores en este tiempo: el estilo moderno, pues es justamente esta tendencia decorativa la que le dará personalidad a toda esta casa, ¿cómo lo sabemos? por la presencia de ventanas amplias y de muros sólo en los espacios indispensables.

Así que si planeas comenzar una renovación, apelar por este estilo es una buena alternativa, ya que le da a los hogares un aire fresco y se adapta fácilmente a cualquier modelo de construcción.