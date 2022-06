Decoración de jardines pequeños: 14 ideas especiales

Si te gustaría tener un jardín, pero crees que no cuentas con el suficiente espacio para ello, déjanos decirte que no estás totalmente en lo correcto. A continuación, te vamos a mostrar 16 ejemplos de pequeños jardines que caben en espacios reducidos, ya sea. en menos de medio metro, o en escasos centímetros. Opciones como colgar plantas en la pared o en el techo, son perfectas para aquellos hogares donde los metros cuadrados no sobran.

Además, estas ideas no son complicadas de realizar y creemos que tampoco necesitarás mucho dinero para realizarlos. Jardines con macetas, con un poco de ingenio, jardines de piedra, con plantas desérticas, etc. ¡Para todos los gustos! Mira, relájate e inspírate con estas ideas: