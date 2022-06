12 ideas para tener una terraza moderna en la azotea

Dentro de los elementos que añaden una calidez especial a los ambientes son las chimeneas, por lo que no dudes en incluir una en tu roof garden. Esta chimenea de gas resulta perfecta por varias razones: no te quita espacio y no emite grandes cantidades de humo como una chimenea tradicional.

Con este detalle le aportarás a tu techo elegancia, refinamiento además de la sensación acogedora y cálida que necesita un ambiente de convivencia.