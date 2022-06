Remodelación de casa: Sencilla pero inspiradora

Otro cambio cuando de modificar el hogar hablamos radica en agregar un sitio con el que no se contaba anteriormente. Para cambiar el look de esta casa que usamos como muestra, el área agregada fue una bella terraza, así que no dudes en hacer algo similar, sobre todo si tienes dimensiones en tu jardín de medianas a grandes, pues disminuyes tu exterior pero no lo aniquilas.

Un truco extra si decidiste agradar un sitio de esta índole, consiste en colocarlo en un sitio aledaño al resto de tu construcción, así no pasará desapercibido y tú lo tendrás muy cerca, por tanto no habrá pretexto para no darle un uso constante.