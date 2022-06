Cómo tapizar tu sillón o sofá en 9 pasos

Una vez que has definido los patrones, y que has comprobado que tienen el tamaño adecuado para tapizar tu sofá, puedes comenzar a cortar. Probablemente existan algunas zonas en as cuales necesites unir tus patrones, si tu sofá está diseñado por módulos. Si el diseño es uniforme, como este de Capolavoro, probablemente sólo necesitarás cortar los patrones. En caso de que necesite costura asegúrate de que el hilo es lo suficientemente resistente, y de ser posible cose con una máquina para que dure más.