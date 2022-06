7 buenas razones para quedarse en cama

’Usted podrá pensar que dormir es una pérdida de tiempo, y es que si hacemos el cálculo pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo,’ se escuchaba en una grabación para conciliar el sueño. Todo depende del lente con el que se mire, habrá quienes disfrutamos sobre manera de quedarnos en cama, relajarnos y hacer varias cosas mas. Habrá quienes su propio cuerpo los obligue a levantarse por dolor de espalda, dolor de cabeza y simplemente la cama los empuje hacia afuera. Sin embargo todos podemos acordar que sin exceso, quedarse en cama puede ser una experiencia sana y a su vez fascinante.

Pero no es solo ’el quedarse en cama’ lo que importa. La verdad es que si nuestras recámaras no nos invitan, y no guardan ese espíritu singular, por más que queramos quedarnos en esta habitación simplemente no lograremos ni relajarnos, ni sentirnos felices ni cómodos en ese espacio y como todo cuenta, hoy en homify quisimos repasar a detalle esas 7 razones que harán que no querramos abandonar la cama en serio.