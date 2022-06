Departamento moderno: 7 tips para que lo logres

El estilo moderno no es tan íntimo como llegan a ser otras vanguardias mucho más tradicionales, así que la idea de un hermetismo al interior no es algo que le agrade, contrario a ello, dicho estilo busca que exista una conexión con el exterior, pues ésta no sólo brinda una bella mirada desde adentro, sino que contagia de frescura y naturalidad al decorado del hogar.

Así que no dudes en ampliar tus ventanas si es que son pequeñas, o crear algunos ventanales si es que no gozan de ninguno. De preferencia elige espacios cercanos a las habitaciones comunes, pues ahí la privacidad no es tan importante como en la recámara o el cuarto de baño; aunque también puedes apelar porque las ventanas sean la división entre el interior y el jardín o terraza, esto permite que las áreas de afuera no estén excluidas, al menos visualmente exista una unión.