10 ideas de jardineras que se verán fantásticas en patios pequeños

Suena un tanto arriesgado colocar jardineras en el piso del jardín, sobre todo cuando lo que menos se quiere es restar espacios, y es al tener algo en el área donde transitamos de inmediato obstaculiza el paso y con ello el uso.

Pero no hay nada que una idea ingeniosa no pueda salvar, así que si ya has decidido que el piso será donde estén tus jardineras, y no sólo en el piso sino en la parte central de éste, apela por una forma que te permita seguir usándolo; por ejemplo, crea con tus jardineras el diseño de un camino para que lo recorras con total comodidad al mismo tiempo que disfrutas de tus plantas.