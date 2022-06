Piso laminado

Los pisos laminados en la arquitectura de interiores

Los materiales laminados se utilizan en la edificación desde la década de 1920, con usos tales como encimeras o paneles de paredes, pero su empleo en los pisos surgió con el laminado de alta presión, abreviado HPL (High Pressure Laminate) que fue desarrollado en 1977 por la empresa sueca Perstorp, de Trelleborg, que lanzó al mercado los primeros suelos o pavimentos laminados a partir de 1980. Después del rápido establecimiento de los suelos laminados en el mercado, se escindió bajo la marca Pergo y la empresa mantiene actualmente múltiples patentes de superficies estratificadas. Se compone de varias capas, normalmente de derivados de la madera, siendo la última capa un compuesto sintético que puede variar de composición, pero que generalmente es un compuesto de resinas de melamina a alta presión, que lleva impreso un dibujo imitando madera o incluso a otros materiales (ladrillo, fotografías personalizadas, etc.).

Disfruta de las imágenes a continuación. Características de los pisos laminados El grosor de la lama (pieza de material) suele ser de entre 6 y 12 mm. La longitud varía en función de los modelos, pero el estándar oscila entre 1280 y 1350 mm, con anchos de 150 y 180 mm. También existen anchos, largos y grosores especiales. Los pisos laminados son perfectos para el recubrimiento de los pisos, ya que es una excelente y nueva alternativa. Hoy en día los pisos laminados nos proporcionan una decoración muy agradable y a bajo costo. Además nos brindan seguridad, comodidad, y elegancia.

Debido a su composición nos permiten una fácil limpieza y un eficiente comportamiento contra quemaduras de cigarro, productos abrasivos, golpes y dependiendo del uso que se le vaya a dar se prepara para que este material dure mucho más tiempo. Por ejemplo se puede utilizar en pequeños departamentos hasta zonas más amplias. Los pisos laminados tienen cuatro capas: La capa protectora: La capa protectora evita manchas y decoloración. La capa de diseño: La capa de diseño que es, literalmente una imagen fotográfica de la madera, piedra u otro elemento natural. La capa central o interna: La capa interna, hecha de resina plástica, mantiene el laminado estable y plano. La capa de soporte: La capa de soporte previene que la humedad deforme los pisos. Esta construcción en forma de capas es lo que hace que este piso sea prácticamente eterno.

Pisos laminados de madera Los pisos laminados de madera pueden ser una alternativa más que interesante a los pisos de madera natural tradicionales. De hecho, cada vez son más los que optan por instalar este tipo de pisos, muy recomendables para el revestimiento de los pisos y que ofrece una gran variedad de posibilidades a la hora de decorar nuestro hogar. Las ventajas de los pisos laminados de madera En primer lugar, tanto el material como su instalación es mucho más económica que en el caso de otros pisos de madera, como el parquet. Esto se debe a que están fabricados a base de distintos materiales derivados de la madera natural, menos costosos que la madera y a su sencilla colocación, gracias a la cual normalmente no es necesario contratar los servicios de un profesional, sino que la podremos llevar a cabo nosotros mismos.

Otra de sus grandes ventajas es la facilidad para limpiarlos y mantenerlos en buen estado. Por lo general solo necesitaremos pasar la aspiradora o incluso el trapeador, aunque en los casos en los que deseemos una limpieza más profunda siempre podremos recurrir a alguno de los productos específicos para este tipo de pisos que existen en el mercado. Este tipo de pisos también resultan extremadamente resistentes, soportando perfectamente un tráfico pesado e incluso pruebas más exigentes, como quemaduras de cigarrillos o ralladuras provocadas por el arrastre de muebles o acciones similares. Sin embargo, dentro de los pisos laminados existen varios niveles de resistencia.

Diferentes estilos de pisos de pisos laminados Además de factores como su fabricación o la dureza, a la hora de elegir un piso laminado también se tiene que decidir el estilo que se le quiere dar al espacio en donde se instalará. Pueden encontrarse acabados que imitan a diferentes maderas, como el haya, el roble o el cerezo. Y también podemos optar entre un aspecto más nuevo y urbano u otro más clásico y envejecido. Desventajas de los pisos laminados La principal desventaja de este tipo de pisos es su debilidad en las juntas, por lo que para evitar esto, es fundamental conseguir una superficie lo más homogénea y nivelada posible. La superficie superior de la lama, es realmente dura en comparación con la madera, pero las juntas se abren, se arquean y exponen el material interior que es poco resistente, con lo que la degeneración del material es rápida. Hay que prestar atención a aquellos laminados que tengan protección adicional contra la humedad y sellado perimetral.

No todas las marcas lo tienen. En la mayoría de los casos, los patrones de diseño del laminado, cambian al paso de pocos años, con lo que es complicado encontrar piezas iguales de recambio. Debido a su sistema de espacio perimetral, suele ser necesario cambiar el zócalo, ya que el estándar, no suele cubrir el espacio que necesita el material en todo el perímetro de la instalación. El laminado una vez que una junta se ha astillado por un golpe o por la humedad, no es posible lijar ni reparar la pieza, siendo necesaria su sustitución, lo que obliga a levantar parte del suelo. Al ser un material sintético no permite lijados y barnizados, aunque si algún tipo de pulido suave. Muchos suelos laminados producen una carga electroestática sobre las personas, lo que produce los “toques” cuando se roza algo metálico o con otra persona.

En qué habitaciones se pueden poner pisos laminados Estos pisos son apropiados para cualquier habitación de la casa; ya que son duraderos y agradables a la vista. Se puede instalar sobre concreto, mosaicos de cerámica, vinilos bien adherido o tablillas. También se puede instalar sobre alfombras de pelo corto. Los pisos laminados de madera se presentan en diferentes calidades por lo que algunos pueden lucir más reales y otros más falsos, dependiendo de esto tendremos que aplicar una decoración que realce la belleza de los pisos.

El color de los muebles que utilizaremos en la habitación es muy importante para combinar correctamente con los pisos de laminados de madera. Si el piso luce un tono similar al de la madera natural, entonces habrá múltiples posibilidades de decoración ya que se pueden combinar con muebles de madera de diferentes tonos. En caso de que el piso laminado de madera sea obscuro, lo mejor será decorar la habitación con muebles de madera clara para mantener el equilibrio. Por último, habrá que tomar en cuenta la textura del piso.

Lo ideal es que estas texturas no sean iguales a la madera que cubre la pared o la textura de los muebles de madera de esta habitación; lo mejor es jugar con diferentes texturas y crear mezclas que harán una decoración mucho más vistosa y atractiva. Aquí encontrarás una gran variedad de proyectos realizados por nuestros profesionales, que te servirán de guía y fuente de inspiración.