En 1999, la creatividad y experiencia de Jaime Barba y Gerardo Ramírez, se unieron para formar Barba+Ramírez. Su idea es trabajar para el terreno, no contra el, pues la planeación se basa en el respeto a la naturaleza. Con base en la lectura del terreno, B+R Arquitectos se especializa en la creación de espacios y ambientes cercanos a las playas. Con la belleza de las palapas, la frescura del mármol y la calidez de la madera, realiza residencias y fraccionamientos integrados al entorno, donde los deseos del cliente se transforman en una huella discreta en medio de la naturaleza, dispuesta a ser descubierta.

In 1999, the creativity of Jaime Barba and Gerardo Ramírez joined forces to create Barba + Ramírez.

Their idea was to work for the land, not against it, on the promise that planning is based on respect for nature. On the basis of land surveys, B+R Arquitectos specialize in creating structures in locations close to the sea. They combine the quaintness of huts, the freshness of the marble and the warmth of the wood to make residences and buildings that blend into their surroundings, in wich the customer's wishes take on the form of a discrete mark of nature, awaiting rediscovery.