Local Diez Arquitectura es un despacho de diseño, fabricación y montaje de proyectos de Arquitectura Efímera fundado en año de 1995 en Monterrey, Nuevo León, México. Está integrado por arquitectos, diseñadores industriales, carpinteros, herreros, electricistas e instaladores de revestimiento cerámico con presencia en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

Para todos los que conformamos Local Diez Arquitectura, el diseño de vanguardia enfocado al cliente y a sus productos, son lo más importante. Nos define ser diferentes y creativos, a través de la comprensión entre la arquitectura, la mercadotecnia y la comunicación corporativa y de producto. Durante más de 20 años de actividad, nuestro equipo de arquitectos y diseñadores ha desarrollado desde stands, salas de exhibición y muebles para el punto de venta, hasta diseño de interiores corporativos y arquitectura habitacional.

En 2010 comenzamos a experimentar con materiales en desuso como contenedores marítimos y madera sin tratamiento, recuperada de otros proyectos. El experimento se concretó, con éxito, en el stand de Porcelanite Lamosa expuesto en Coverings 2010, siendo premiado con el Overall Best in Show y publicado en el libro Stands 10 (Editorial Links. Barcelona.)