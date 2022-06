Noelia Ünik Designs es marca unipersonal y totalmente personalizada para cada cliente. Estudio de interiorismo y decoracion on line. He trabajado en interiorismo durante 20 años entre España, Mexico y Usa. Mis servicios son totalmente on line y soy Decor Coach profesional.Realizo decoraciónes integrales o asesoramiento en todo tipo de estancias : desde salones, comedores, dormitorios, estancias juveniles e infantiles, cocinas hasta locales comerciales, pequeños negocios u oficinas. MI SERVICIO ON LINE DE DECO COACHING te ayuda, guia y acompaña en la decoracion de tu hogar. El DECOR COACHING es el servicio mas novedoso detro del interiorismo. Es una nueva forma de obtener ayuda para tu hogar. Es el mejor camino para comenzar a resolver tus problemas y dudas relacionadas con tu hogar. Tu hogar se hace dia a dia y debe ser el reflejo de sus habitantes. Al ser on line, es un servicio muy facil, rapido, asequible, eficaz y totalmente personal. Con atencion profesional telefonica o por video conferencia. Con una tarifa plana por habitacion a decorar. Desde la consulta mas sencilla a el proyecto mas elaborado. Utilizo el EDESIGN ( diseño on line ) o paneles de inspiracion para plasmar todo el proyecto de la forma mas sencilla y visual posible.Si estas buscando asesoramiento decorativo, proyectos de decoración o mas informacion sobre las Asesorias de Decor Coaching puedes entrar en mi web www.noeliaunikdesings.com y mi correo info@noeliaunikdesigns.com