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BERRY BLINDS INTERIORISMO
Cortinas y persianas en Azcapotzalco
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    RESIDENCIA EN BOSQUES DE LAS LOMAS

    BERRY BLINDS  ES UNA EMPRESA CON MAS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA, DEDICADA A OFRECER SOLUCIONES PARA LA PROTECCION SOLAR INTERIOR Y EL EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS POR MEDIO DE UN GRAN ABANICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE VA DESDE PISOS HASTA TAPICERIA FINA 

    Servicios
    • CORTINAS
    • PERSIANAS
    • TOLDOS
    • MOTORIZACION
    • PISOS
    • TAPICERIA FINA
    • PAPEL TAPIZ
    • PELICULAS DECORATIVAS PARA CRISTALES
    • ALFOMBRAS ETC
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    Áreas de Servicio
    • POLANCO
    • SANTA FE
    • INTERLOMAS
    • CLAVERIA
    • CONDESA
    • Roma
    • ANZURES
    • DEL VALLE
    • COYOACAN
    • SAN ANGEL
    • VALLE DE BRAVO
    • Cuernavaca
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    Dirección
    Camarones 404 PB
    02080 Azcapotzalco
    México
    +52-52200658 www.berryblinds.com
    Propiedad legal

    LAS IMAGENES AQUI MOSTRADAS PERTENECEN A LEONEL BARCENAS Y A BERRY BLINDS Y DEBEN SER SOLICITADAS A ESTE POR ESCRITO SI DESEAN SER REPRODUCIDAS Y DEBEN PERMANECER SON SU MARCA DE AGUA DE LOGOTIPO

    Evaluaciones

    Leon. 15
    Buen servicio, buena calidad, mas barato que Liverpool, mas caro que otros locales pequeños, son fabricantes de marca, trabajaron junto conmigo en diseñar a medida, si eres claro y tienes buena comunicación y relación con ellos te encantara el resultado. Me hicieron unas cortinas sobre diseño, pude elegir la tela, los ojillos, los cortineros, el tipo de instalación, todo. A mi y a mi esposa nos encanto como quedo y siempre las visitas nos las chulean. Valió la pena la inversión.
    Hace 10 meses
    SOPHYA Trejo
    Buen servicio
    Hace alrededor de 1 año
    ricardo najera
    Cumplidos, buena calidad, excelente servicio. Muy profesionales
    Hace casi 2 año
    Mostrar todas las 7 opiniones
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