BERRY BLINDS ES UNA EMPRESA CON MAS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA, DEDICADA A OFRECER SOLUCIONES PARA LA PROTECCION SOLAR INTERIOR Y EL EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS POR MEDIO DE UN GRAN ABANICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE VA DESDE PISOS HASTA TAPICERIA FINA
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México
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LAS IMAGENES AQUI MOSTRADAS PERTENECEN A LEONEL BARCENAS Y A BERRY BLINDS Y DEBEN SER SOLICITADAS A ESTE POR ESCRITO SI DESEAN SER REPRODUCIDAS Y DEBEN PERMANECER SON SU MARCA DE AGUA DE LOGOTIPO