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su yapi
Fabricantes de cocinas en Kocaeli
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    HAKKIMIZDA

    1970 yılında inşaat sektöründe faaliyetlerine başlayan aile şirketimiz, ilerleyen zaman içinde farklı sektörlerde faaliyetlerini çeşitlendirerek sürdüregelmiş. ana kalem inşaat olmakla birlikte mobilya,turizm,taşımacılık, ithalat ve ihracat işleriyle hizmetlerine devam etmektedir.  *şirketimiz hali hazırda kocaeli ve istanbulda inşaat imalatı yapmaktadır *mutfak mobilya ve mobilya kapı üretimimiz konyada entegre tesislerimizde,proje bazlı hizmetlerine devam etmektedir *Barter sistemiyle marmara bölgesinde yoğunlukla hizmetlerimiz sürmektedir (barter çalışmalarımızda kesinlikle mal takası ve hizmet bedeli şeklinde çalışmakta olup,geniş tedarik ve hizmet üretim gücüne sahibiz) *taşımacılıkta filo hizmetlerini kurumsal düzeyde vermekteyiz *turizm sektöründe acenta ve otelcilik hizmetlerimiz devam etmektedir

    Servicios
    mutfak mobilya & mobilya kapı
    Áreas de Servicio
    • mobilya ve inşaat sektörleri
    • kocaeli
    Dirección
    emekevler mah d 100 karayolu no 84 kat 3 kartepe kocaeli
    41200 Kocaeli
    Turquía
    +90-5325625859 http:/www.suyapias.com
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