HAKKIMIZDA

1970 yılında inşaat sektöründe faaliyetlerine başlayan aile şirketimiz, ilerleyen zaman içinde farklı sektörlerde faaliyetlerini çeşitlendirerek sürdüregelmiş. ana kalem inşaat olmakla birlikte mobilya,turizm,taşımacılık, ithalat ve ihracat işleriyle hizmetlerine devam etmektedir. *şirketimiz hali hazırda kocaeli ve istanbulda inşaat imalatı yapmaktadır *mutfak mobilya ve mobilya kapı üretimimiz konyada entegre tesislerimizde,proje bazlı hizmetlerine devam etmektedir *Barter sistemiyle marmara bölgesinde yoğunlukla hizmetlerimiz sürmektedir (barter çalışmalarımızda kesinlikle mal takası ve hizmet bedeli şeklinde çalışmakta olup,geniş tedarik ve hizmet üretim gücüne sahibiz) *taşımacılıkta filo hizmetlerini kurumsal düzeyde vermekteyiz *turizm sektöründe acenta ve otelcilik hizmetlerimiz devam etmektedir