Basch arquitectos es un despacho de arquitectos y diseñadores fundado en el 2005 por Ingrid Schjetnan (arquitecta por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, graduada el 2004) y Alejandra Bartlett (arquitecta por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, graduada el 2004 y maestra en arquitectura y diseño avanzado por la Universidad de Columbia, Nueva York, graduada en el 2007).

En Basch arquitectos consideramos que la arquitectura y el diseño de interiores tienen que ser vistos como el arte que cada persona tiene que incluir en su vida para que haga del espacio que habita, algo suyo, algo que maximice su bien estar, y es por eso que los ejes fundamentales sobre los cuales creamos y desarrollamos cada proyecto son: · Conocer a cada uno de nuestros clientes para proponerle algo innovador, funcional y dinámico acorde a sus necesidades y gustos; · Mantener una correcta y oportuna comunicación con el cliente; · Cuidar el medio ambiente; y · Cumplir con las leyes y ordenamientos legales relacionados con la arquitectura, el diseño y la construcción. Ganadoras del 1er lugar del Premio Internacional de Interiorismo PRISMA en el año 2013, y 1er lugar del Premio de la Asociación de Arquitectos e Interioristas México AAI en el año 2014.

----------

Basch Arquitectos is an architecture and design firm established in 2005 by Ingrid Schjetnan (Degree in Architecture from the Universidad Iberoamericana, Mexico City, class 2004) and Alejandra Bartlett (Degree in Architecture from the Universidad Iberoamericana, Mexico City, class 2004 and M.S. in Advanced Architectural Design from Columbia University, New York, class of 2007).

At Basch Arquitectos we think that architecture and interior design should be the art that every person includes in their daily life, that distinguishes the place they inhabit with something of their own, something that maximizes their well-being. In order to achieve that goal, we base each of our projects on four fundamental pillars: -A close relationship with our clients that allows us to develop innovative, functional, and dynamic proposals that meet our clients’ needs and expectations; - Open and timely communication with our clients; - A commitment to sustainable, environmentally responsible practices; and - Strict compliance with applicable laws and regulations 1st Place Winners for the International Interiorism Award 2013 and 1st Place Winners of the Interiorist and Architect Association Mexico (AAI) 2014.