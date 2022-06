Oficina de diseño especializada en arquitectura y urbanismo localizada en la ciudad de San Pedro Garza Garcia, en Nuevo León, México, la oficina fué fundada en 2007 por el arq. Rigo Almaguer trabajamos proyectos de distintas escalas y tipologías llevando cada etapa del proyecto de la mano del cliente. Desde su conceptualización hasta la realización.

Architecture office created in 2007 by Rigo Almaguer, the office is located in San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon, Mexico, we work in architecture projects and we get involved in every step of the design process, From the first line until the finished built product.

We work in all kind of scales and types of buildings.