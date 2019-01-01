SOMOS UNA EMPRESA QUE OFRECE SERVICIOS DE DECORACIÓN FLORAL, DESDE PEQUEÑOS OBSEQUIOS O ELEMENTOS DE DECORACIÓN EN EL HOGAR, HASTA EVENTOS SOCIALES. TODOS NUESTROS DISEÑOS SON PERSONALIZADOS, BUSCANDO UNA EXPERIENCIA SENSORIAL EN CADA UNO DE NUESTROS CLIENTES.
- Servicios
- CENTROS DE MESA
- BOUQUETTES DE NOVIA
- CORONAS DE FLORES
- DECORACIÓN DE JARDINES
- SALONES E IGLESIAS PARA BODAS.
- Áreas de Servicio
- Orizaba
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94300 Orizaba
México
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