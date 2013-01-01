HJ ARQUITECTOS ES UN ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO FUNDADO EN EL 2013 POR BERENICE HERNANDEZ Y DENNIS JARQUIN, CON EL OBJETIVO DE EVOLUCIONAR Y DESAROLLAR ARQUITECTURA A TRAVEZ DE LA INVESTIGACION.
FORMADO POR UN EQUIPO MULTIDICIPLINARIO DE ARQUITECTOS , DISEÑADORES E INGENIEROS, HAN DESAROLLANDO PROYECTOS A DIFERENTES ESCALAS, DESDE PROYECTOS GRAFICOS, RESIDENCIALES, OFICINAS, COMERCIALES Y ESPACIOS CULTURALES.
EN 2016 APERTURAN EL PRIMER SHOWROOM DE DECORACION DE INTERIORES DE PRODUCTOS EXCLUSIVOS DE LA FIRMA ASI COMO ARTICULOS DECORATIVOS DE IMPORTACION.
- Servicios
- DISEÑO DE INTERIORES CONSTRUCCION REMODELACIONES MOBILIARIO ILUMINACION
- Áreas de Servicio
- OAXACA DE JUAREZ OAXACA
- Reconocimientos de la Empresa
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- Dirección
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5 DE MAYO 408 INT 2
68000 Oaxaca
México
+52-2051937
NACE A PARTIR DE LA EXPERIMENTACION DE PROYECTOS Y DE LA NECESIDAD DE VER LA EVOLUCION DE NUESTRA ARQUITECTURA,. DE ESTA MANERA UNIMOS TODOS LOS ENFOQUES DISCIPLINARIOS PARA QUE NUESTRA ARQUITECTURA SEA ATEMPORAL. SOMOS UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON LA CALIDAD DE VIDA, ENTENDEMOS LA ARQUITECTURA, COMO UNA SOLUCION ESPACIAL, ASI CADA ESPACIO, COMO CADA PERSONA, ES UNICO , ESTO PERMITE OTORGAR A NUESTROS CLIENTES UN DISEÑO EXCLUSIVO. BUSCAMOS UNA COMPLETA ARMONIA EN LOS ESPACIOS, TRANSFORMANDO LUGARES COTIDIANOS, EN AMBIENTES PERSONALIZADOS.