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HJ ARQUITECTOS
Arquitectos en Oaxaca
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    HJ ARQUITECTOS ES UN ESTUDIO DE ARQUITECTURA  Y DISEÑO FUNDADO EN EL 2013 POR BERENICE HERNANDEZ Y DENNIS JARQUIN, CON EL OBJETIVO DE EVOLUCIONAR Y DESAROLLAR ARQUITECTURA A TRAVEZ DE LA INVESTIGACION. 

    FORMADO POR UN EQUIPO MULTIDICIPLINARIO DE ARQUITECTOS , DISEÑADORES E INGENIEROS, HAN DESAROLLANDO PROYECTOS A DIFERENTES ESCALAS, DESDE PROYECTOS GRAFICOS, RESIDENCIALES, OFICINAS, COMERCIALES Y ESPACIOS CULTURALES.

    EN 2016 APERTURAN  EL PRIMER SHOWROOM DE DECORACION DE INTERIORES DE PRODUCTOS EXCLUSIVOS DE LA FIRMA ASI COMO ARTICULOS DECORATIVOS DE IMPORTACION.

    Servicios
    DISEÑO DE INTERIORES CONSTRUCCION REMODELACIONES MOBILIARIO ILUMINACION
    Áreas de Servicio
    OAXACA DE JUAREZ OAXACA
    Reconocimientos de la Empresa
    -
    Dirección
    5 DE MAYO 408 INT 2
    68000 Oaxaca
    México
    +52-2051937
    Propiedad legal

    NACE A PARTIR DE LA EXPERIMENTACION DE PROYECTOS Y DE LA NECESIDAD DE VER  LA EVOLUCION DE NUESTRA ARQUITECTURA,. DE ESTA MANERA UNIMOS TODOS LOS ENFOQUES DISCIPLINARIOS PARA QUE NUESTRA ARQUITECTURA SEA ATEMPORAL. SOMOS UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON LA CALIDAD DE VIDA,  ENTENDEMOS LA ARQUITECTURA, COMO UNA SOLUCION ESPACIAL, ASI CADA ESPACIO, COMO CADA PERSONA, ES UNICO , ESTO PERMITE OTORGAR A NUESTROS CLIENTES UN DISEÑO EXCLUSIVO. BUSCAMOS UNA COMPLETA ARMONIA EN LOS ESPACIOS, TRANSFORMANDO LUGARES COTIDIANOS, EN AMBIENTES PERSONALIZADOS.

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