Propiedad legal

Aviso de privacidad de Innovación y Sustentabilidad en Materiales de Construcción AyD SAPI de CV. apegada a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, comunica que en la recolección de datos personales seguirán los principios que señala la Ley; aplicándose a todas las actividades que realiza con terceras personas, en cualquiera actividad.

Las Fuentes de Datos Personales: Diamond Creaciones utiliza información allegada por medio de cualquier fuente, como correo electrónico, la obtenida mediante información libre en internet; la de fuentes públicas legalmente disponibles; La obtenida de clientes en sucursal y/o quioscos, al momento de alguna compra y/o por el área de servicio.

Usos de los Datos Personales: Se utilizarán para presentaciones y/o promociones; proporcionar información a clientes; en ningún caso se hará uso distinto a los señalados a cualquier Dato Personal recabado. Compartir Información: No se comparte información de Datos Personales sin el consentimiento explícito del titular. No obstante, es posible compartir información a fin de complementar un procedimiento solicitado por el titular de la información; o bien para atender requerimientos de las autoridades o para proteger y defender los derechos de Diamond Creaciones. Según lo contemplado en el art. 36 y 37 de la ley. Cómo protegemos los Datos Personales: Se conservarán indefinidamente en diferentes medios, con la seguridad que la tecnología le permita; protegidos de forma administrativa, técnica y física para evitar su pérdida o uso indebido, el acceso no autorizado a los mismos, así como su publicación, modificación o destrucción.

Cómo establecer contacto con Diamond Creaciones: A partir del 2012, para ejercer los derechos ARCO, el titular de los Datos Personales podrá dirigirse con atención a Servicio a Clientes al teléfono +52 (81) 11 07 11 82, en horas y días hábiles; la solicitud ARCO deberá apegarse a todo lo señalado en el Art. 29 de la Ley.

Aceptación Aviso de Privacidad: Estamos implementando nuestro Aviso de Privacidad de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales. Dicho aviso aparece en nuestra página de internet. Si tienes comentarios u observaciones al mismo, solicitamos contactes con nosotros inmediatamente, a través de nuestro Gerente de Servicio a Cliente, en las oficinas centrales, ubicadas en Av. Jose Vasconcelos 1403 Local 12, San Pedro Garza García. Teléfono +52 (81) 11 07 11 82 y/o al correo info@diamondcreaciones.com. De no recibir tus comentarios, entenderemos que estás de acuerdo con los términos y condiciones del mismo. Nuestro Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones de tiempo en tiempo, por lo que te sugerimos revisarlo continuamente.

ACEPTACIÓN: Aviso de Privacidad Clientes y Colaboradores de Diamond Creaciones. Llenar esta hoja y entregarla en la Gerencia del área de Atención al Cliente.

Para: Diamond Creaciones. Por este conducto me permito hacer de su conocimiento y derivado del Aviso de Privacidad que me fue proporcionado, he tenido la oportunidad de revisar su contenido y alcance por lo que considero tenerlos claros y estoy de acuerdo con los términos de uso y manejo de mi información personal e información personal sensible, si este es el caso, por parte de Diamond Creaciones.