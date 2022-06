¿Qué es Flexstone?



Láminas de slate y cuarcita 100% natural, de 2-3 mm de grosor y flexibles. 25 colores a escoger en sus gamas opacas, ultra flexibles y por supuesto traslúcidas, las cuales se pueden retro iluminar. Sirven para revestir lámparas, fuentes, frentes de armario, techos, muros, pisos, piscinas, mobiliario, albercas, fachadas, etc. Decora tú mismo tu hogar con un material noble y con la belleza del acabado único de la piedra natural. Deja que tu imaginación sea el límite para las posibilidades y no el material ¡Entra en la tecnología hoy y despreocúpate del futuro! Se corta y pega fácilmente con tijeras para lámina de metal o sierra eléctrica y pueden ser manipuladas para revestir superficies curvas, ya que la piedra está fusionada a un soporte de resinas y fibras. Cuenta con características acústicas y aislantes, a diferencia de sus hermanas de 2 y 3cm de grosor, soporta un 400% más la agresión directa como golpes, sales, humedad, bacterias, etc. Las láminas proceden de lotes distintos, por lo que siempre existirá variación entre ellas, también tendrá relieves y vetas que no deben entenderse como defectos sino como singularidades propias de la piedra natural y única.