XAIREL
ES UNA EMPRESA DEDICADA AL INTERIORISMO Y DISEÑO DE ESPACIOS PARA HACER MAS UTIL Y CONFORTABLE TUS LUGARES DE TRABAJO PRINCIPALMENTE.
- Servicios
- Remodelaciones
- EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y SILLERIA ESPACIOS DE GUARDA ETC.
- Áreas de Servicio
- INICIATIVA PRIVADA Y GOBIERNO
- MEXICO D.F. Y PACHUCA HIDALGO
- Reconocimientos de la Empresa
- PRIMER LEED PLATINO CI EN LATINOAMERICA
- Dirección
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05330 Mexico D.F. Y Pachuca Hidalgo
México
+5255104084937711333674 www.xairel.com.mx
Propiedad legal
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