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Xairel Equipamiento Corporativo S.A. de C.V.
Decoradores y Diseñadores de interiores en Mexico D.F. Y Pachuca Hidalgo
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    • XAIREL

    ES UNA EMPRESA DEDICADA AL INTERIORISMO Y DISEÑO DE ESPACIOS PARA HACER MAS UTIL Y CONFORTABLE TUS LUGARES DE TRABAJO PRINCIPALMENTE.

    Servicios
    • Remodelaciones
    • EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y SILLERIA ESPACIOS DE GUARDA ETC.
    Áreas de Servicio
    • INICIATIVA PRIVADA Y GOBIERNO
    • MEXICO D.F. Y PACHUCA HIDALGO
    Reconocimientos de la Empresa
    PRIMER LEED PLATINO CI EN LATINOAMERICA
    Dirección
    05330 Mexico D.F. Y Pachuca Hidalgo
    México
    +5255104084937711333674 www.xairel.com.mx
    Propiedad legal

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