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D I F A D E / Design Studio
Decoradores y Diseñadores de interiores en Cancun Quintana Roo
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    DIFADE / DESIGN STUDIO

    SUMINISTRO  FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN de trabajos enfocados a los ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN, VENTA Y SUMINISTRO de diversos MATERIALES DE INNOVACIÓN Y CALIDAD enfocados al  DISEÑO INTERIOR/EXTERIOR.

    DIFADE / Design Studio.  

    Somos parte de un grupo de empresas dedicadas a la solución en  ACABADOS y DISEÑO DE INTERIORES,  en el cual estamos en constante búsqueda de  PRODUCTOS DE INNOVACIÓN Y CALIDAD para su OBRA Y/O PROYECTO.

    Estos son algunos de nuestros PRODUCTOS Y SERVICIOS

    1.  VENTA DE MÁRMOLES, GRANITOS,  CUARZOS, ONIX, CORIAN, KRION,  

    2.  DISEÑO Y FABRICACIÓN DE COCINAS INTEGRALES, VESTIDORES, MUEBLES DE BAÑO, ETC. 

    3.  VENTA DE PISOS DE MADERA, VINIL E INGENIERÍA, MUROS, LAMBRINES, PLAFONES,   

    4.  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ALBERCAS, BAÑOS, SAUNAS. 

    5.  TAPICERÍA EN GENERAL, FABRICACIÓN DE MUEBLES ESPECIALES.

    6.  CARPINTERÍA EN GENERAL, RESIDENCIAL Y HOTELERO  

    7.  ÁREA DECORACIÓN, PERSIANAS, MUROS VERDES, ALFOMBRAS, FORMICAS, PAPEL TAPIZ 

    8.  ÁREA ARTÍSTICA, MURALES, FIBRA DE VIDRIO, TRABAJOS ESPECIALES.

    Servicios
    • Estos son algunos de nuestros PRODUCTOS Y SERVICIOS. 1. VENTA DE MÁRMOLES
    • GRANITOS
    • CUARZOS
    • ONIX
    • CORIAN
    • KRION. 2. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE COCINAS INTEGRALES
    • VESTIDORES
    • MUEBLES DE BAÑO
    • ETC. 3. VENTA DE PISOS DE MADERA
    • VINIL E INGENIERÍA
    • MUROS
    • LAMBRINES
    • PLAFONES. 4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ALBERCAS
    • BAÑOS
    • SAUNAS. 5. TAPICERÍA EN GENERAL
    • FABRICACIÓN DE MUEBLES ESPECIALES. 6. CARPINTERÍA EN GENERAL
    • RESIDENCIAL Y HOTELERO. 7. ÁREA DECORACIÓN
    • PERSIANAS
    • MUROS VERDES
    • ALFOMBRAS
    • FORMICAS
    • PAPEL TAPIZ. 8. ÁREA ARTÍSTICA
    • MURALES
    • FIBRA DE VIDRIO
    • TRABAJOS ESPECIALES.
    • Mostrar todos los 25 servicios
    Áreas de Servicio
    Cancun Quintana Roo
    Dirección
    77500 Cancun Quintana Roo
    México
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