DIFADE / DESIGN STUDIO
SUMINISTRO FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN de trabajos enfocados a los ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN, VENTA Y SUMINISTRO de diversos MATERIALES DE INNOVACIÓN Y CALIDAD enfocados al DISEÑO INTERIOR/EXTERIOR.
DIFADE / Design Studio.
Somos parte de un grupo de empresas dedicadas a la solución en ACABADOS y DISEÑO DE INTERIORES, en el cual estamos en constante búsqueda de PRODUCTOS DE INNOVACIÓN Y CALIDAD para su OBRA Y/O PROYECTO.
Estos son algunos de nuestros PRODUCTOS Y SERVICIOS
1. VENTA DE MÁRMOLES, GRANITOS, CUARZOS, ONIX, CORIAN, KRION,
2. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE COCINAS INTEGRALES, VESTIDORES, MUEBLES DE BAÑO, ETC.
3. VENTA DE PISOS DE MADERA, VINIL E INGENIERÍA, MUROS, LAMBRINES, PLAFONES,
4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ALBERCAS, BAÑOS, SAUNAS.
5. TAPICERÍA EN GENERAL, FABRICACIÓN DE MUEBLES ESPECIALES.
6. CARPINTERÍA EN GENERAL, RESIDENCIAL Y HOTELERO
7. ÁREA DECORACIÓN, PERSIANAS, MUROS VERDES, ALFOMBRAS, FORMICAS, PAPEL TAPIZ
8. ÁREA ARTÍSTICA, MURALES, FIBRA DE VIDRIO, TRABAJOS ESPECIALES.
- Servicios
- Estos son algunos de nuestros PRODUCTOS Y SERVICIOS. 1. VENTA DE MÁRMOLES
- GRANITOS
- CUARZOS
- ONIX
- CORIAN
- KRION. 2. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE COCINAS INTEGRALES
- VESTIDORES
- MUEBLES DE BAÑO
- ETC. 3. VENTA DE PISOS DE MADERA
- VINIL E INGENIERÍA
- MUROS
- LAMBRINES
- PLAFONES. 4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ALBERCAS
- BAÑOS
- SAUNAS. 5. TAPICERÍA EN GENERAL
- FABRICACIÓN DE MUEBLES ESPECIALES. 6. CARPINTERÍA EN GENERAL
- RESIDENCIAL Y HOTELERO. 7. ÁREA DECORACIÓN
- PERSIANAS
- MUROS VERDES
- ALFOMBRAS
- FORMICAS
- PAPEL TAPIZ. 8. ÁREA ARTÍSTICA
- MURALES
- FIBRA DE VIDRIO
- TRABAJOS ESPECIALES.
- Mostrar todos los 25 servicios
- Áreas de Servicio
- Cancun Quintana Roo
- Dirección
-
77500 Cancun Quintana Roo
México