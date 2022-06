Idea Asociados es una firma establecida en la Ciudad de México fundada en 1968. A través de los años nos hemos especializado en desarrollo de proyectos arquitectónicos enfocados principalmente en la integración de la arquitectura de interiores y supervisión de obra.

En IDEA hemos trabajado en proyectos sobresalientes con varios de los más prestigiados despachos de arquitectos nacionales y formados alianzas con importantes firmas de diseño arquitectónico de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Japón.

Nuestra gran experiencia se puede observar en más de 400 proyectos realizados, los cuales nos colocan entre las firmas de arquitectos más sólidas, innovadoras y sustentables de este país.

IDEA cuenta con reconocimientos tales como el American Institute of Architects Western Region Design Award, El Award of Citation for the Highest Achievement in Design Excellence, el Premio Nacional IMEI, El Design Award 2011 del Precast/Prestressed Concrete Institute, Premio Trayectorias 2016 entre otros y ha aparecido en publicaciones en revistas y libros de Arquitectura nivel mundial.

Idea Asociados es miembro del US Green Building Council desde 2009. El enfoque especializado en conocimientos y experiencia de varios sectores del mercado han sido la clave de nuestro éxito.

"LA SOFISTICACIÓN DE NUESTRA ARQUITECTURA SE BASA EN LA SIMPLICIDAD"