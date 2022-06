Somos un equipo de arquitectos jovenes, con el objetivo de materializar el espacio, a partir de ideas no convencionales, con el objetivo de dignificar la forma de vivir del ser humano, así como el contacto no físico con el entorno.

Funcionalidad, seguridad, y diseño, propiedades estarán obligadas a la arquitectura, pero no son suficientes por sí mismas.

Creemos en un espacio que el arquitecto crea, y debe representar la rica espiritualidad que los clientes requieren por encima de todo, independientemente del programa. Espacios derivados de la relación naturaleza y los seres humanos. Los seres humanos evolucionamos constantemente, creando relaciones entre la sociedad y el medio que nos rodea, y así mismo respondemos a los impulsos que esta nos marca. La convivencia de la vida y el cuerpo actúan como una fluctuación, esta es la función esencial de la arquitectura. Factores importantes que determinan el diseño, tales como el método de selección y manipulación de materiales, de luz y forma, así como las conexiones físicas psicológicas y espirituales que buscamos en el hacer arquitectónico. Creemos en el objetivo de materializar el espacio, a partir de idas no convencionales, ampliando el campo de visión del ser humano, dignificando la forma de vivir, de vivir Bien, teniendo en cuenta que este factor no tiene relación alguna con la economía.