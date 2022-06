Somos una empresa a nivel Internacional Con más de 15 años de experiencia .

Nuestro trabajo en Estrellas Reales es crear una decoración dentro de las habitaciones donde creamos artísticamente una simulación de un cielo Real estrellado 99 % parecido a un cielo nocturno cada escenario es diferente y personalizado es tan especial que las estrellas tienen movimiento y un efecto 3D son miles de estrellas que nunca acabarás de contarlas , además se pueden hacer galaxias cía lácteas por darte un ejemplo

El efecto solo es visible en la oscuridad de la habitación , de día o con luz el efecto es totalmente invisible , y es lo que lo hace tan único y maravilloso .

Tienes que verlo en vivo para sorprenderte.

Una vez realizada la simulación de Estrellas en tu habitación te ofrecemos una garantía de 10 años por escrito.

Características Distintivas :

NO es pintura. NO se pinta el techo negro. NO son luces. NO es nada eléctrico . NO son calcomanías. NO son estrellitas que se pegan. NO hay que mover muebles y no afecta la decoración de la habitación .

El costo es dependiendo el tamaño de la habitación Si me envías las medidas con gusto te proporcionó un presupuesto

Te garantizamos te va a encantar es algo único y espectacular.

ES EL MEJOR REGALO QUE SE PUEDA DAR.

Estamos ubicados en Ciudad capital .

Una vez que aceptes el presupuesto solo es organizarnos para realizar la simulación el tiempo aproximado para realizar el trabajo es de 2 a 4 horas por habitación