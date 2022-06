MTD México es una empresa con 20 años de experiencia, enfocada en el interiorismo y remodelación de proyectos ejecutivos, las categorías donde tenemos más experiencia son en casas, oficinas y locales comerciales, lo cual se puede traducir en diseño de muebles tales como: cocinas, closets, estudios, libreros, acabados en pisos (piso laminado, porcelánicos, etc.), acabados en muros (pintura, tapiz, pasta, etc.), check out (o muebles de caja para locales), contra barras, mostradores, mesas, racks, muebles perimetrales, etc.

Ofrecemos nuestros servicios a las zonas de la Ciudad de México (toda la zona conurbada), y en caso de que sea en alguna región fuera de esta, con mucho gusto podremos auxiliar a cambio de que se paguen los viáticos, lo cual convierte nuestros servicios categorizados en lujo.

Nos especializamos en el estilo moderno - contemporáneo siempre adaptándonos en las necesidades del cliente, los materiales que manejamos (ya que nuestro servicio principal es amuebles) es el mdf, mdf con melamina, mdf con laminados, plásticos (century laminates, greenlam, wilson art, formica), mdf con chapa de distintos tipos, maderas macizas, herrajes de marca cerrajes, blum y hafele, barnices sayer lack, tablaroca o duroc panel rey o usg, pisos interceramic, cesantoni o dalt tile, pinturas comex de ppg y everlast. Nuestro método de producción es con herramienta manual e industrial medio, ya que son procesos muy cambiantes.

Los pasos que seguimos normalmente al iniciar un proyecto son:

1. Se establece el contacto con el cliente vía teléfono, correo electrónico o whatsapp.

2. Se define el tipo del proyecto, si son muebles o remodelaciones lo que necesita el cliente.

3. Se define si el cliente tiene información tales como planos, fotos, medidas, diseño, especificaciones de acabado.

4. En caso de no tenerlos se definen cualquiera de los 2 procesos.

Se le explica que es un proyecto ejecutivo, que consiste en la toma de medidas detalladas, toma de fotografías del lugar, elaboración de planos (arquitectónicos, mobiliario, instalaciones, etc.) especificaciones de acabados, renders, catálogo de conceptos y cotización. Todo esto es función de un presupuesto objetivo a cumplir, ya que estos proyectos tienen un costo los cuales se definen por metro o por área a diseñar. Si ejecuta el proyecto con nosotros se les hace un descuento.

En caso de que el cliente no requiera un proyecto, nos puede mandar los datos de acabados y si requiere que nosotros hagamos la recolección de información de medidas, se les ofrece una cita para visitar la ubicación con un costo de $800.000 MXN y en caso de que elijan ejecutar el proyecto con nosotros, estos $800.000 MXN se les descuenta del global del pedido.

Detalles del proceso

5. Una vez definido el paso anterior, se saca la cita correspondiente y se pone en contacto un coordinador (que es el que tomará las medidas o coordinará el contacto con el arquitecto correspondiente)

6. Se elabora la propuesta correspondiente y se entrega la cotización, las cotizaciones normales donde nos proporcionan toda la información se realizan en un lapso de 24 a 48 horas. En caso de hacer proyecto, dependerá de su tamaño.

7. De ser aceptada la cotización, se solicita el anticipo correspondiente que varía entre el 60% al 80% dependiendo del tipo de proyecto. Mientras más sencillo, mayor es el anticipo solicitado; se elabora la factura una vez que se solicita.

8. Se hacen las revisiones de medidas y se sacan plantillas de ser necesario.

9. Se produce en el tiempo programado, una vez terminado, el coordinador se pone en contacto con el cliente y le manda las fotos de sus productos, se socilida el finiquito y se visita la instalación para poder ver los resultados.

Todos nuestros productos poseen 1 año entero de garantía.