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GRUPO CONSTRUCTOR LOBA S.A. DE C.V.
Constructores en Zacatepec
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    • GRUPO CONSTRUCTOR LOBA S.A. DE C.V. ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN, CONSTITUIDA EN EL AÑO 2002, CUENTA CON PROFESIONALES CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, LOS MATERIALES  EMPLEADOS SON PRIMERA CALIDAD Y LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZA CON PERSONAL CALIFICADO EN CADA CONCEPTO DEL PROCESO.

    Servicios
    • CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESDE INTERÉS SOCIAL HASTA RESIDENCIALES
    • SOMOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE DISEÑO
    • CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
    • CONTAMOS CON DISEÑADORES DE EXTERIORES (ALBERCAS
    • Jardines
    • Estanques
    • fuentes
    • etc.).
    • Mostrar todos los 8 servicios
    Áreas de Servicio
    • Diseño
    • CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.
    • ZACATEPEC
    Dirección
    CERRADA VICENTE GUERRERO N°1, COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.
    62785 Zacatepec
    México
    +52-7341182166
    Propiedad legal

    GRUPO CONSTRUCTOR LOBA S.A. DE C.V. ESTA CONSTITUIDO EN EL AÑO 2002 CON UN ACTA NOTARIAL TRAMITADA EN LA NOTARIA N°2 DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA EN EL ESTADO DE MORELOS, ESTA INSCRITA EN EL SISTEMA COMPRANET, EL REPRESENTANTE LEGAL CUENTA CON TITULO Y CÉDULA PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL.

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