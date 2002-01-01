GRUPO CONSTRUCTOR LOBA S.A. DE C.V. ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN, CONSTITUIDA EN EL AÑO 2002, CUENTA CON PROFESIONALES CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL RAMO, LOS MATERIALES EMPLEADOS SON PRIMERA CALIDAD Y LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZA CON PERSONAL CALIFICADO EN CADA CONCEPTO DEL PROCESO.
- Servicios
- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESDE INTERÉS SOCIAL HASTA RESIDENCIALES
- SOMOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE DISEÑO
- CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
- CONTAMOS CON DISEÑADORES DE EXTERIORES (ALBERCAS
- Jardines
- Estanques
- fuentes
- etc.).
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- Áreas de Servicio
- Diseño
- CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.
- ZACATEPEC
- Dirección
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CERRADA VICENTE GUERRERO N°1, COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.
62785 Zacatepec
México
+52-7341182166
GRUPO CONSTRUCTOR LOBA S.A. DE C.V. ESTA CONSTITUIDO EN EL AÑO 2002 CON UN ACTA NOTARIAL TRAMITADA EN LA NOTARIA N°2 DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA EN EL ESTADO DE MORELOS, ESTA INSCRITA EN EL SISTEMA COMPRANET, EL REPRESENTANTE LEGAL CUENTA CON TITULO Y CÉDULA PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL.