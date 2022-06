Reforestamos , forestamos y conservamos el mantenimiento adecuado de sus áreas verdes , logrando mantener en perfectas condiciones sus jardines, llamanos al (722) 6087069

Mantenimiento integral de áreas verdes Diseño de programas de mantenimiento de acuerdo a necesidades propias y particulares de cada zona geográfica. Reposición de planta muerta Poda de césped, setos, plantas . Riego (LLUVIA SOLIDA). Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. Poda de arbustos y plantas Acondicionamiento de áreas verdes Recoleccion de restos de Jardin Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, incrementando o no la cantidad de vegetación previo acuerdo . Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución de nutrientes. Establecimiento de jardineras y macetones. Sanidad de áreas verdes Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas.deshierbe de áreas libre en adocreto, adopasto, estacionamientos y guarniciones. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles.