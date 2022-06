Fotógrafo profesional de Arquitectura en México y el Caribe. Con extraordinaria capacidad técnica y talento creativo para hacer fotos interesantes orientado a resolver satisfactoriamente cualquier requerimiento de imágenes con fines publicitarios.

Me Considero una persona que me encantan los retos, mi capacidad de observar me llevó a convertirme en Fotógrafo de Hoteles y Arquitectura en México y el Caribe la historia comienza hace más de 30 años, siempre con una cámara por compañera. fotografiando calles y casas en Guadalajara, Jalisco México. mi ciudad natal; Estudié ciencias de la comunicación en la universidad ITESO. Mis estudios son la base para lograr hacer en imágenes mensajes publicitarios bien elaborados. Siempre me gustó la arquitectura, tengo el privilegio de haber estudiado y aprendido el arte de la fotografía de arquitectura lo cual es mi pasión. Estoy enfocado en realizar estudios fotográficos para hoteles despachos de Arquitectos, Diseño de interiores, agencias de bienes Raíces, Restaurantes.