PEQUEÑA EMPRESA MEXICANA ENFOCADA EN OFRECER SOLUCIONES, ESTETICAS Y FUNCIONALES SEGUN LOS REQUERIMIENTOS Y GUSTOS DEL CLIENTE EN COCINAS, CLOSETS, VESTIDORES Y MUEBLES DE BAÑO.
- Servicios
- DISEÑO
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINAS INTEGRALES PARA EL RUBRO RESIDENCIAL
- ASÍ COMO CLOSETS
- VESTIDORES Y MUEBLES DE BAÑO.
- Áreas de Servicio
- RESIDENCIAL DE INTERES MEDIO ALTO A ALTO
- Naucalpan
- Ciudad de Mexico – Naucalpan
- Dirección
-
Calle 29 No. 11 A- PB6
53830 Ciudad De Mexico
México
+52-15518508626