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GAMAX COCINAS
Arquitectos de interiores en Ciudad De Mexico
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    PEQUEÑA EMPRESA MEXICANA ENFOCADA EN OFRECER SOLUCIONES, ESTETICAS Y FUNCIONALES SEGUN LOS REQUERIMIENTOS Y GUSTOS DEL CLIENTE EN COCINAS, CLOSETS, VESTIDORES Y MUEBLES DE BAÑO.

    Servicios
    • DISEÑO
    • SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINAS INTEGRALES PARA EL RUBRO RESIDENCIAL
    • ASÍ COMO CLOSETS
    • VESTIDORES Y MUEBLES DE BAÑO.
    Áreas de Servicio
    • RESIDENCIAL DE INTERES MEDIO ALTO A ALTO
    • Naucalpan
    • Ciudad de Mexico – Naucalpan
    Dirección
    Calle 29 No. 11 A- PB6
    53830 Ciudad De Mexico
    México
    +52-15518508626
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