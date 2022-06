Propiedad legal

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO moiseshop.shoperti.com (EN ADELANTE LA “TIENDA” O EL “SITIO”) VIGENTES A PARTIR DEL DÍA VIERNES 8 SEPTIEMBRE 2017.

CONSIDERACIONES PREVIAS Este contrato describe los términos y condiciones generales (en adelante los "TCG") aplicables al uso de los servicios ofrecidos por Comercializadora Joint SA de CV (en adelante la "Sociedad") dentro de la Tienda moiseshop.shoperti.com. Tanto la página web como la Sociedad serán identificadas conjuntamente como “moiseshop.shoperti.com”. Cualquier persona que desee acceder y/o usar moiseshop.shoperti.com o los Servicios (el “Usuario”) podrá hacerlo sujetándose a los TCG, junto con todas las demás políticas y principios que rigen moiseshop.shoperti.com y que son incorporados al presente por referencia. CUALQUIER PERSONA QUE NO ACEPTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES, LOS CUALES TIENEN UN CARÁCTER OBLIGATORIO Y VINCULANTE, DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR moiseshop.shoperti.com Y/O LOS SERVICIOS. El Usuario debe leer, entender y aceptar todas las condiciones establecidas en los TCG y en el Aviso de Privacidad así como en los demás documentos incorporados a los mismos por referencia, previo a su inscripción como Usuario en moiseshop.shoperti.com. CLÁUSULAS PRIMERA.- ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS LEGALES. Con el objetivo de ofrecer un ambiente seguro y agradable para nuestros Usuarios, hemos establecido reglas y términos bajo los cuales se delimitan las áreas de responsabilidad y derechos, tanto de moiseshop.shoperti.com como de nuestros usuarios. Al visitar moiseshop.shoperti.com el Usuario queda sujeto(a) a los lineamientos, derechos y restricciones aquí mencionadas. moiseshop.shoperti.com se reserva el derecho de modificar el presente documento en el momento y bajo las circunstancias que más le convengan, siendo estos cambios vigentes en el momento mismo de su publicación. SEGUNDA.- REGISTROS, CUENTAS, CONTRASEÑAS Y SEGURIDAD. moiseshop.shoperti.com utilizará la información proporcionada por el Usuario en forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores ajenos a la transacción, salvo autorización expresa del propio Usuario o por el requerimiento de alguna autoridad competente. El uso de moiseshop.shoperti.com podrá requerir al Usuario abrir una cuenta y establecer una contraseña. El Usuario es enteramente responsable de mantener el secreto de su información de la cuenta, incluyendo su contraseña, para cualesquiera y toda la actividad que ocurra bajo su cuenta. El Usuario se compromete en notificar a moiseshop.shoperti.com inmediatamente de cualquier uso desautorizado de su cuenta o contraseña, o cualquier otro riesgo en la seguridad de su cuenta. Los datos que el Usuario ingrese deberán ser totalmente ciertos, en caso de ser erróneos o falsos, moiseshop.shoperti.com se reserva el derecho a eliminar la cuenta registrada con esos datos y prohibir el registro de dicha persona identificada por el correo electrónico, nombre o algún otro que moiseshop.shoperti.com considere conveniente. TERCERA.- FORMAS DE PAGO. Directo en nuestro portal por medio de Paypal o Grupo Conektame SA de CV (Conekta) con tarjetas de crédito Visa, Master Card o American Express o de débito de la mayoría de los bancos mexicanos o pago referenciado en Oxxo o vía SPEI o cualquiera que sea el acuerdo de pago entre ambas partes. CUARTA.- POLÍTICAS DE PAGO Y MERCANCÍA. moiseshop.shoperti.com se reserva el derecho de solicitar documentos oficiales a sus clientes, como medio de validación al proceso de adquisición de productos a través de su sitio en Internet. El número de orden que se asigna al realizar la transacción en el sitio de Internet de moiseshop.shoperti.com no implica la aceptación de la transacción. En caso de tener algún problema con la orden del Usuario, moiseshop.shoperti.com le comunicará esta situación por correo electrónico o vía telefónica. Las notificaciones de su compra, envío, entrega y otros se hará a través de correo electrónico o por medio del sitio web moiseshop.shoperti.com. QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE MERCANCÍA Y EXISTENCIAS. Si el tiempo de entrega ofrecido no es de la entera satisfacción del Usuario, este último podrá solicitar la cancelación de la orden. Todos los productos que se ofrecen en moiseshop.shoperti.com se encuentran sujetos a disponibilidad. Toda la mercancía de moiseshop.shoperti.com está sujeta a existencias, por lo que el tiempo de entrega puede variar previo aviso de parte de esta última, o incluso podrá proceder la cancelación de la orden y la devolución del pago en caso de no ser un producto resurtible. SEXTA.- PRECIOS. Los precios publicados en el sitio de Internet de moiseshop.shoperti.com pueden cambiar sin previo aviso. Si por alguna razón el precio se encuentra en $0.00 ó $ 0.01 o algún otro claramente erróneo, el Usuario se deberá poner en contacto vía correo electrónico a moises@inofe.com.mx con la finalidad de solicitar el precio correcto del artículo deseado. SÉPTIMA.- ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS. Las características y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Las fotografías pueden o no corresponder específicamente a éstas siendo de un producto similar representado únicamente de manera ilustrativa. OCTAVA.- ENVÍO DE PRODUCTOS. El tiempo de entrega inicia a partir como máximo 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a la confirmación del pago. El envío de los productos se hará a través de paquetería o mensajería privada al domicilio del Usuario y/o alguna oficina de dicha paquetería o mensajería, el tiempo de entrega será según el servicio elegido al momento de realizar la compra. Una vez confirmado y aceptado el pago, el Usuario acepta que moiseshop.shoperti.com podrá demorar la entrega sin tiempo definido si el producto carece de existencias u ocurre algún suceso que impida la entrega en los días seleccionados. NOVENA.- EMPAQUE. Toda la mercancía será empacada sin cargo para el cliente, excepto para productos de gran volumen. DÉCIMA.- CANCELACIONES. La cancelación de la orden sólo aplica antes de que moiseshop.shoperti.com confirme el envío de la orden. Una vez cancelada la orden se iniciara un proceso de reembolso, dentro del cual el Usuario deberá enviar los datos bancarios a los cuales se deberá realizar el reembolso incluyendo: nombre del banco, nombre del titular, número de cuenta y CLABE de la cuenta (18 dígitos). El reembolso se hará específicamente por la misma vía o método de pago que el usuario utilizó para realizar la compra correspondiente. DÉCIMA PRIMERA.- PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos proporcionados por el Usuario serán protegidos de acuerdo a nuestro aviso de privacidad, publicado en moiseshop.shoperti.com. DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS. La garantía de los productos será brindada directamente por los fabricantes o distribuidores de los mismos, la duración de dichas garantías se refiere claramente en la descripción de cada producto y es emitida y validada por el fabricante o distribuidor de cada producto, por lo que moiseshop.shoperti.com, no asume responsabilidad alguna en torno a dichas garantías y el suscriptor se obliga a contactar directamente al proveedor o fabricante de los productos de que se trate para hacer efectiva dicha garantía. moiseshop.shoperti.com, no será responsable por las garantías otorgadas por los fabricantes o distribuidores de los productos, pero realizara todas las acciones tendientes a proporcionar a los suscriptores que así lo soliciten los datos de contacto de dicho servicio. Algunos productos cuentan con una garantía que será brindada directamente por moiseshop.shoperti.com, los términos y condiciones particulares, así como la temporalidad de las mismas, se darán a conocer al Usuario junto con la descripción de los productos que le apliquen tales garantías. DÉCIMA TERCERA.- FACTURACIÓN. En caso de que el Usuario requiera factura por el importe total de sus compras y no lo solicite al ingresar a moiseshop.shoperti.com, podrá solicitarla al correo moises@inofe.com.mx, enviado para tales efectos el número de su orden, nombre o razón social, RFC y domicilio fiscal completo. Los datos deberán ser enviados dentro del mes y año en curso, por lo menos con 5 días anteriores al término del mes calendario en curso. No se podrán emitir facturas de compras realizadas fuera del mes en curso. DÉCIMA CUARTA.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONES. El Usuario podrá solicitar el cambio de sus productos o el reembolso de su pago cuando los productos en cuestión no se encuentren en las condiciones descritas y se realice dentro de los primeros 3 (tres) días de haber recibido su orden. DÉCIMA QUINTA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de los presentes términos y condiciones, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México renunciado expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros. DÉCIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES El domicilio de Comercializadora Joint SA de CV está ubicado en Bosques de Ciruelos #190 int A-206, Miguel Hidalgo, 11700, Ciudad de México , Mexico. Las notificaciones serán válidas en la dirección de correo electrónico contacto@bianella.com y se presumirán recibidas a más tardar a los cinco días hábiles de haber sido enviadas.