Somos profesionales en la fabricacion de recubrimientos principalmente en Marmol,Granito, Travertino, slate, Quarzo ,onix, etc.. desde cubiertas para Cocinas, Baños; Barras, Chimeneas, Fuentes ,Pisos ,etc.. Manejamos cualquier forma o diseño ademas de diferentes texturas, pulido y brillado Mate o Honned, rustico Aviejado o Aged, etc.