►►Diseñamos y hacemos proyecto arquitectónico y de ingeniería en el ámbito sostenible.

Nos especializamos en la edificación sustentable de espacios habitables seguros, económicos y ambientalmente responsables mediante la reutilización segura de llantas de desecho enteras, con lo cual nuestros clientes obtienen diversos beneficios, como: disminución de costos por edificación en rangos de 25% (en el caso de desarrollo de proyectos en terrenos de dimensión limitada) hasta un 60% (por desarrollo de proyectos en terrenos sin marcadas restricciones de extensión); entre otras.

Nuestra técnica de construcción ANULA TOTALMENTE EL RIESGO DE INCENDIO a partir de las llantas enteras con las que damos forma a muros; tampoco existe riesgo de intoxicación por emanación de gases o vapores a partir de las llantas, ya que nuestros muros finalmente se convierten en una 'caja de confinamiento' para la disposición final de las llantas, las cuales no quedarán expuestas a la intemperie, ni en contacto interno o externo con los ocupantes.

►Visite y conozca nuestro trabajo en: <https://www.youtube.com/user/TheArchDavidBonilla>>.

Nuestros proyectos resultan una alternativa sumamente atractiva en proyectos de tipo: eco-turístico, rural, social-comunitario y residencial campestre. También en los casos de proyectos temáticos para la edificación de infraestructura eco-turística, vitivinícola (cavas, salas de degustación, residencial, viti-boutiques, hospedaje campestre) e instalaciones complementarias para agroindustria, tales como: cuarterías para trabajadores, bodegas, umbrales de acceso a propiedades rústicas, etc.

La propuesta constructiva y los proyectos de David Bonilla/ EcoCASAS están respaldados por más de 17 años de investigación, aplicación, desarrollo, innovación y difusión, lo cual nos ha llevado a ser líderes de esta especialidad en México y una de las opciones más reconocidas en Latinoamérica. La calidad de nuestras propuestas nos ha llevado a obtener significativas referencias de calidad de nivel 'clase mundial' como:

>>> 2016 >>> ►►Bienal de Arquitectura de Venecia: Nuestra propuesta denominada 'Caminando Sobre la Huella de Nuestros Ancestros' formó parte de la selección de 118 proyectos que conformó la muestra de ►►México en la Bienal de Arquitectura de Venecia, la cual en esta 15va. edición (Mayo a Noviembre de 2016) estuvo dedicada a la arquitectura social-participativa, bajo la Dirección Artística de ►Alejandro Aravena, ganador del ►'2016 Pritzker Prize for Architecture' <http://www.archdaily.mx/conoce los seleccionados al archivo digital de mexico en la 15 Biennale di Architettura di Venezia> (mención: número 84 del listado).

>>> 2015 >>> Edward Allen ►Profesor de arquitectura y construcción en ►►MIT/Massachusetts Institute of Technology (considerada 5ta mejor universidad del mundo en base al criterio de Premios Nobel obtenidos por su comunidad/ 85 en total); > Ganador del 'USA Topaz Medal' (reconocimiento a la excelencia en la enseñanza) y Autor del libro 'Building Construction Materials and Methods' ►menciona a David Bonilla/EcoCASAS en la 5ta. re-edición de dicha publicación (2015) <https://plus.google.com/+EcoCASASBonillaDavid/post...>.

>>> 2008 >>> David Bonilla/EcoCASAS, ►participante semifinalista en la ►2da. competencia mundial ►►'Holcim Awards for Sustainable Construction', Zürich; con el proyecto 'Monumental Solar Calendar builded by sustainable means' <https://www.flickr.com/photos/30208245@N07/sets/72...>.

>>> 2009 >>> The Califiornia Integrated Waste Management, organismo dependiente del gobierno del ►►estado norteamericano de California menciona el trabajo de David Bonilla/EcoCASAS como una alternativa viable de ingeniería para edificar espacios habitables en demanda y contribuir a diesminuir la problemática derivada de la acumulación masiva de llantas de desecho, en su Reporte Ejecutivo de Agosto-2009 denominado: 'El Flujo de Llantas Usadas y de Desecho en la Región Fronteriza de California-México' irsc.sdsu.edu/docs/pubs/Used_Tires_CA_MX_Border_Spanish.pdf por MR Brown - ‎2009 Past, Present and Future”, en Paul Ganster, ed., The U.S.-Mexican Border <http://irsc.sdsu.edu/docs/pubs/Used_Tires_CA_MX_Bo...>

>>> 2017 >>> actualmente David Bonilla/EcoCASAS participa en la ►►5ta. competencia mundial ►'LafargeHolcim Awards for Sustainable Construction', Zürich; con el proyecto '+habitat/ -waste tires' (competencia en proceso).