Propiedad legal

Mi nombre es Jorge Julian Gomez y soy agente de bienes raices/REALTOR®/agente inmobiliario con la empresa Fortune International Realty en Miami, FL., especializado en la compra o venta de propiedades residenciales, departamentos, apartamentos, casas, al igual que propiedades comerciales, restaurantes, hoteles, negocios, en las siguientes ciudades:

•Miami

•Aventura

•Brickell

•Downtown Miami,

•Miami Beach,

•Sunny Isles Beach

•como tambien departamentos frente al mar y otras propiedades con vista a la bahia o el mar.

He estado involucrado en bienes raíces como un inversor privado por cerca de cuatro años y luego decidi involucrarme en la industria de bienes raíces profesionalmente. Soy Miembro Profesional y activo de las siguientes asociaciones estatales y nacionales: Listado de Servicios Múltiples (MLS)Multiple Listing Services

•Asociación Nacional de REALTORS ® •Miami Association of REALTORS ® •Florida Association of REALTORS ®

Para obtener informacion, por favor consulteme y permitame poder asistirle.