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FRANCISCO MONTIEL
Arquitectos en Xalapa
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    CASA HABITACION

    ME DEDICO A REALIZAR CONSTRUCCIÓN EN GENERAL DE VIVIENDA HORIZONTAL Y VERTICAL DE TIPO CASA - HABITACION Y RESIDENCIAL, REMODELACION, DISEÑOS ESTRUCTURALES,MEMORIAS DE CALCULO, PROYECTOS, TRAMITES ANTE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, SOY PERITO RESPONSABLE DE OBRA Y REALIZO TOPOGRAFÍA Y LEVANTAMIENTOS.

    Servicios
    • CONSTRUCCION DE VIVIENDA CASA – HABITACION
    • RESIDENCIAL
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    • MEMORIAS DE CÁLCULO
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    Áreas de Servicio
    • INGENIERIA – ARQUITECTURA
    • XALAPA
    Dirección
    JOSE MANCISIDOR No. 86 INT. 3
    91225 Xalapa
    México
    +52-2281855911
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