ME DEDICO A REALIZAR CONSTRUCCIÓN EN GENERAL DE VIVIENDA HORIZONTAL Y VERTICAL DE TIPO CASA - HABITACION Y RESIDENCIAL, REMODELACION, DISEÑOS ESTRUCTURALES,MEMORIAS DE CALCULO, PROYECTOS, TRAMITES ANTE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, SOY PERITO RESPONSABLE DE OBRA Y REALIZO TOPOGRAFÍA Y LEVANTAMIENTOS.
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