LANZA Atelier es un taller de arquitectura, fundado en 2015 por Isabel Abascal y Alessandro Arienzo.

LANZA ha sido nominado al Premio de Obras de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura 2016 y al Mies Crown Hall Award for Emerging Architects del MIT Chicago. El estudio ha recibido también Mención de Honor en el Concurso del Pabellón del Museo El Eco 2016 y y ha sido acreedor del League Prize 2017 del Architectural League of New York.