NASA SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA RESIDENCIAL TERMINACIÓN DE OBRA , LAVADO , PULIDO Y SELLADO DE PISOS , LIMPIEZA Y DESMANCHADO DE CRISTALES , LIMPIEZA EN NAVES INDUSTRIALES , LOCALES Y PLAZA COMERCIALES , Y MANEJO DE PERSONAL DE ASEO DIARIO .
- Servicios
- SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL
- Áreas de Servicio
- RESIDENCIAL
- COMERCIAL E INDUSTRIAL .
- ZAPOPAN JALISCO
- Reconocimientos de la Empresa
- MAS DE 24 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RAMO DE LIMPIEZA . TRABAJANDO CON RECONOCIDAS EMPRESAS . COMO OMNILIFE , CHOCOLATERA IBARRA , UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, TEC DE MONTERREY CAMPUS GUADALAJARA, CAMPUS SLP, CAMPUS MAZATLAN ,
- Dirección
-
paseo de los framboyanes 3128 colonia tabachines
45188 Zapopan Jalisco
México
+52-3322612810 www.nasaguadalajara.com
Propiedad legal
Ricardo baeza silva