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NASA SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA
Limpieza de Edificios en Zapopan Jalisco
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    • NASA SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA    ESPECIALISTAS  EN LIMPIEZA  RESIDENCIAL  TERMINACIÓN DE OBRA , LAVADO , PULIDO Y SELLADO DE PISOS ,  LIMPIEZA  Y DESMANCHADO DE CRISTALES , LIMPIEZA EN NAVES INDUSTRIALES , LOCALES Y PLAZA COMERCIALES ,  Y MANEJO DE PERSONAL DE ASEO DIARIO .

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    SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL
    Áreas de Servicio
    • RESIDENCIAL
    • COMERCIAL E INDUSTRIAL .
    • ZAPOPAN JALISCO
    Reconocimientos de la Empresa
    MAS DE 24 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RAMO DE LIMPIEZA . TRABAJANDO CON RECONOCIDAS EMPRESAS . COMO OMNILIFE , CHOCOLATERA IBARRA , UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, TEC DE MONTERREY CAMPUS GUADALAJARA, CAMPUS SLP, CAMPUS MAZATLAN ,
    Dirección
    paseo de los framboyanes 3128 colonia tabachines
    45188 Zapopan Jalisco
    México
    +52-3322612810 www.nasaguadalajara.com
    Propiedad legal

    Ricardo baeza silva

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    Jennifer Jacqueline Medina Guzmán
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