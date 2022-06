Despacho mexicano fundado en 2015, con experiencia tanto en investigación como diseño arquitectónico y urbano con un enfoque de responsabilidad social y ambiental.

Está formado por la pareja de arquitectos María Teresa Sánchez Pérez González MSc. y Juan Fernando Orozco Ramírez MA. Quienes estudiaron juntos en la Universidad Iberoamericana León y desde entonces comenzaron a colaborar en varios proyectos profesionalmente.

Después de haber concluido sus estudios de postgrado, ambos por la AA Architectural Association School of Architecture en Diseño Ambiental Sustentable (SED) y Vivienda y Urbanismo (H&U) respectivamente fundan oficialmente Sur Arquitectura en el año 2015.

En el espíritu de investigación el despacho a partir de sus tesis de postgrado, focalizo sus esfuerzos en el confort del habitante y la preocupación por las condiciones de la vivienda en México que resulto en una amplia investigación cuantitativa de las temperaturas y materiales de la vivienda en serie en el Bajío Mexicano con una variedad de soluciones por lo que recibió el primer lugar en investigación del Concurso Estatal de Vivienda de Guanajuato, lo cual derivó en varios proyectos a nivel Nacional.

SUR fue invitado a exponer en PLEA 2016 (Passive and low energy architecture) conferencia internacional llevada a cabo en la ciudad de Los Angeles California; para exponer el artículo académico: Lessons from Vernacular Architecture in the Mexican Bajio, el cual fue publicado en el volumen PLEA Proceedings 2016: Cities, Buildings, People: Towards Regenerative Environments.

El despacho fue seleccionado junto con 60 despachos nacionales e internacionales para colaborar junto con el Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible (CIDS) del INFONAVIT en un nuevo modelo de proyectos para la Autoproducción Asistida con un enfoque localizado para que las viviendas tengan un contexto geográfico y climático. En esta colaboración se tuvo la oportunidad de aparecer en diversas publicaciones en medios tanto digitales como impresos.

SUR Arquitectura busca tener una mirada amplia a cada desafío, considerando varios posibles resultados en diversas escalas, para así poder concluir con soluciones informadas y pragmáticas a los desafíos que presenta cada proyecto en específico por sus dimensiones, propósito, escala y localización geográfica, para así poder ofrecer proyectos con una relación holística entre concepto, contexto y contenido.