a-labastrum ARQUITECTOS
ES UN DESPACHO DE ARQUITECTURA ESPECIALIZADO EN EL ÁREA RESIDENCIAL Y COMERCIAL MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN, TANTO EN EL ÁREA DE DISEÑO, COMO EN LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA.
NUESTROS SERVICIOS:
- ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO. EN EL CUAL DISEÑAMOS TUS IDEAS, ASPIRACIONES Y PRETENSIONES ESTÉTICAS, CON UN ALTO SENTIDO DEL BUEN GUSTO Y APORTANDO SIEMPRE IDEAS DE VANGUARDIA. CONSIDERAMOS INHERENTE A ÉSTA ETAPA, LAS SOLUCIÓN FUNCIONAL DE TU PROYECTO, SIENDO ÉSTA LA PREMISA QUE RIGE TODO NUESTRO PROCESO DE DISEÑO, ADEMÁS DE RESPETAR SIEMPRE LA REGLAMENTACIÓN, MUNICIPAL O ESTATAL APLICABLE AL MISMO.
- ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO. EN ÉSTA ETAPA, SE ELABORAN TODOS LOS PLANOS NECESARIOS, PARA LLEVAR A BUEN TERMINO LA CONSTRUCCIÓN DE TU PROYECTO, COMO SON: PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEFINITIVOS ( PLANTAS, CORTES Y FACHADAS ) PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PLANOS DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS PLANOS DE CANCELERIA PLANOS DE HERRERÍA PLANOS DE CARPINTERÍA PLANOS ESTRUCTURALES PLANOS DE DETALLES ( TODOS LOS NECESARIOS ) PLANOS DE DESPIECES PLANOS DE ACABADOS
- EJECUCIÓN DE OBRA. TODOS NUESTROS PROCESOS DE OBRA, SE DESARROLLAN TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL O.N.N.C.C.E. ( ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.C.), ADEMÁS DE LA REGLAMENTACIÓN, MUNICIPAL Y/O ESTATAL APLICABLE.
- ASESORÍA TÉCNICA. PONEMOS A TUS ORDENES, NUESTRO BAGAJE DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA, PARA RESOLVER TUS PROBLEMAS O INQUIETUDES, TANTO EN LOS PROCESOS DE OBRA O DISEÑO DE TUS PROYECTOS.
- GESTORIA HACEMOS LAS GESTIONES NECESARIAS, ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS DE GOBIERNO, ENCARGADAS DE EMITIR LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TU OBRA.
- OTROS SERVICIOS: ADEMÁS CONTAMOS CON UN EQUIPO DE PERSONAL CALIFICADO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURA, EL CUAL PONEMOS A TUS ORDENES PARA DAR MANTENIMIENTO A TU CASA O NEGOCIO.
e. mail dyc_10@yahoo.com
tel cel. local 449 548 22 00 del interior 01 45 449 548 22 00
- Servicios
- ARQUITECTURA RESIDENCIAL Y COMERCIA
- Áreas de Servicio
- CONSTRUCCION Y DISEÑO
- Aguascalientes
- Dirección
-
AV. TECNOLOGICO 308-B AGUASCALIENTES AGS
20283 Aguascalientes
México
+52-4495482200 arq-residencial-y-comercial.blogspot.mx