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A-labastrum arquitectos
Arquitectos en Aguascalientes
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              a-labastrum  ARQUITECTOS

         ES UN DESPACHO DE ARQUITECTURA ESPECIALIZADO EN EL ÁREA RESIDENCIAL Y COMERCIAL    MÁS DE 10 AÑOS DE  EXPERIENCIA NOS AVALAN, TANTO EN EL ÁREA DE DISEÑO,  COMO EN  LA  ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA.

    NUESTROS SERVICIOS:

              -  ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO.              EN EL CUAL DISEÑAMOS TUS IDEAS,  ASPIRACIONES Y PRETENSIONES  ESTÉTICAS, CON UN ALTO SENTIDO   DEL BUEN GUSTO Y APORTANDO SIEMPRE IDEAS DE VANGUARDIA.  CONSIDERAMOS INHERENTE A ÉSTA ETAPA, LAS SOLUCIÓN FUNCIONAL DE TU PROYECTO, SIENDO ÉSTA LA PREMISA QUE RIGE TODO NUESTRO PROCESO DE DISEÑO, ADEMÁS DE RESPETAR  SIEMPRE LA  REGLAMENTACIÓN,  MUNICIPAL O  ESTATAL  APLICABLE AL MISMO.

              -  ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO.              EN ÉSTA ETAPA, SE ELABORAN TODOS LOS PLANOS NECESARIOS, PARA LLEVAR A  BUEN TERMINO LA CONSTRUCCIÓN DE TU PROYECTO, COMO SON:                           PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEFINITIVOS ( PLANTAS, CORTES Y FACHADAS )                           PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS                           PLANOS DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS                           PLANOS DE CANCELERIA                           PLANOS DE HERRERÍA                           PLANOS DE CARPINTERÍA                           PLANOS ESTRUCTURALES                            PLANOS DE DETALLES ( TODOS LOS NECESARIOS )                           PLANOS DE DESPIECES                           PLANOS DE ACABADOS   

              -  EJECUCIÓN DE OBRA.                    TODOS NUESTROS PROCESOS DE OBRA, SE DESARROLLAN TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL  O.N.N.C.C.E. ( ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.C.), ADEMÁS DE LA REGLAMENTACIÓN, MUNICIPAL Y/O ESTATAL APLICABLE.

              -  ASESORÍA TÉCNICA.                PONEMOS A TUS ORDENES, NUESTRO BAGAJE DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA, PARA RESOLVER TUS PROBLEMAS  O INQUIETUDES, TANTO EN LOS PROCESOS DE OBRA O DISEÑO DE TUS PROYECTOS.

              -  GESTORIA                                                        HACEMOS LAS GESTIONES NECESARIAS,  ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS DE GOBIERNO, ENCARGADAS DE EMITIR LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TU OBRA.

             -   OTROS SERVICIOS:              ADEMÁS CONTAMOS CON UN EQUIPO DE PERSONAL CALIFICADO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS,  IMPERMEABILIZACIONES Y PINTURA, EL CUAL PONEMOS A TUS ORDENES PARA DAR MANTENIMIENTO A TU CASA O NEGOCIO.

    e. mail   dyc_10@yahoo.com

    tel cel.  local  449 548 22 00 del interior  01 45 449 548 22 00

    Servicios
    ARQUITECTURA RESIDENCIAL Y COMERCIA
    Áreas de Servicio
    • CONSTRUCCION Y DISEÑO
    • Aguascalientes
    Dirección
    AV. TECNOLOGICO 308-B AGUASCALIENTES AGS
    20283 Aguascalientes
    México
    +52-4495482200 arq-residencial-y-comercial.blogspot.mx
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