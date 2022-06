Soy arquitecta egresada en el año 2000 y desde entonces me he dedicado a proyectos urbanos y de infraestructura. Paralelamente a la arquitectura, la creación literaria es mi pasión, sobre todo la poesía. Y en homify he encontrado la simbiosis perfecta entre estos dos oficios: escribir sobre arquitectura y diseño, ¿hay algo mejor que eso?

Me dedico a muchas cosas a la vez: soy escritora, estudiante, estilista, diseñadora, arquitecta, correctora de estilo, investigadora y profesora. Actualmente estudio un posgrado en Estudios Socioculturales, pues considero que la arquitectura y el diseño urbano tienen gran influencia sobre nuestras relaciones sociales y características culturales. Me gusta leer sobre ciencia, política, diseño y ficción, y estoy convencida de que el mejor hábito que existe es el de saber y conocer.

Es fascinante conocer otras culturas, otras formas de vida y otros mundos a través de los ojos de otros, y esto me lleva a tratar de describir lo mejor posible los espacios y la belleza arquitectónica de los diseños que homify presenta, para lograr que nuestros lectores sientan las atmósferas y los colores, que perciban la calidez y las texturas y sus sentidos se inunden del aire que cada profesional del diseño nos comparte con sus creaciones.