LEGNO
CARPINTERÍA DISEÑO Y ARQUITECTURA
EMPRESA DEDICADA A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, BRINDANDO UN SERVICIO INTEGRAL DE TODOS LOS SERVICIOS EN CADA UNO DE ELLOS.
CONTAMOS CON UN EQUIPO DE EXPERTOS EN DISEÑO INTERIORISMO Y CONSTRUCCIÓN.
ASÍ COMO TAMBIÉN EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MUEBLES
CONTAMOS CON SERVICIO CORTE CNC
- COCINAS
- CLOSET
- PUERTAS
-CELOSIAS
CORREO: legnotaller@gmail.com
- Servicios
- PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO
- DISEÑO DE MOBILIARIA PARA INTERIORES
- CORTE CNC
- Áreas de Servicio
- PUEBLA
- Dirección
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CALLE EJIDO No. 6116 COL. BUGANBILIAS 3ra. SECCIÓN
72580 Puebla
México
+52-2222330176