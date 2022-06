La nostra Esperienza alle Nuove Legata tecniche, Sempre Più Avanzate e migliorative, Hanno Fatto diventare il Pavimele uno all'occhiello fiore delle Aziende d'Italia.

Sia nel Industriale Settore Che portata Civile l'azienda nostra PUÒ offrire Oggi Soluzioni per Ripristino ile e la nuova Realizzazione di rivestimenti in resina (spatolata, autolivellante, multistrato di spessore, ecc ecc), proponendo Soluzioni Uniche, personalizzate, mirate e ricercate, in funzione alle esigenze ed alla destinazione d'uso delle superfici.

Specializzata nella levigatura e trattamento di pavimenti in calcestruzzo (superconcrete) marmo, granito, pietra, e restauro di pavimenti antichi.

Sistemi e soluzioni per l’impermeabilizzazione tecnologicamente avanzata. Il nostro metodo è molto semplice: evolverci, migliorarci e darci nuovi obiettivi per soddisfare sempre le esigenze dei nostri clienti.