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GRUPO COMERCIAL DUELAS DE MEXICO SA DE CV
Constructores en Merida, Yucatan
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    DUMEX EN DEPARTAMENTOS KINUH PUERTO, YUCATAN
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    DUMEX DECK DE MADERA DE TZALAM EN EL COUNTRY CLUB DE YUCATAN
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    DUMEX PERGOLA DE MADERA DE ZAPOTE EN RESIDENCIAL MANANTIALES DE COCOYOLES, GRUPO COMERCIAL DUELAS DE MEXICO SA DE CV GRUPO COMERCIAL DUELAS DE MEXICO SA DE CV JardínPérgolas, toldos e invernaderos Madera maciza Acabado en madera
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    DUMEX EN DANCE BLACK DIAMOND STUDIO
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    DUMEX REMODELACION OFICINAS DE CANTERAS PENINSULARES EN MERIDA, YUCATAN
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    SOMOS UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION, SUMINISTRAMOS E INSTALAMOS PISOS DE MADERA PARA INTERIORES, PERGOLAS DE MADERA Y METALICAS, DECK DE MADERA PARA EXTERIOR, CARPINTERIA FINA EN GENERAL, COCINAS INTEGRALES, RECAMARAS COMPLETAS, BARANDALES, CANCELERIA DE ALUMINIO, TABLAROCA, CONTAMOS CON LA LINEA BABYDUMEX, PINTURAS VINILICAS, SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES VINIDUMEX, UNA AMPLIA GAMA PARA ARQUITECTOS, CONSTRUCTORES, DISEÑADORES Y CLIENTES FINALES.

    Servicios
    • TODO LO QUE NUESTROS CLIENTES NECESITEN
    • PUEDE SER DESDE LA COMPRA DE MADERA
    • PISOS DE MADERA
    • HASTA LA INSTALACION DE LOS MISMOS
    Áreas de Servicio
    MERIDA, YUCATAN, y mx
    Reconocimientos de la Empresa
    HEMOS RECIBIDO RECONOCIMIENTOS POR MEDIO DE LA REVISTA INTACTO, CUANDO EN CANCUN, Q. ROO HUBO UN HURACAN Y LAS VILLAS DEL ROYAL MAYAN PERMANECIERON INTACTAS Y TODA LA CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL NO SE MOVIO
    Dirección
    calle 136 # 1101-D x 67- A Y 73 COL XOCLAN SUSULA
    97249 Merida, Yucatan
    México
    +52-9992895764 www.grupodumex.com
    Propiedad legal

    ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA CON SOCIOS, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD EN MEXICO

    Evaluaciones

    Omar Bautista (Joxebus)
    Cuando contraté me pidieron un adelanto del 75% mismo que se cubrió el mismo día, me prometieron, casi juraron que en 3 semanas lo tendría listo. Ha pasado casi un año y me han bloqueado de todos lados, ahora que los denuncio publicamente me hablan para amedrentarme y amenazarme con un supuesto abogado de nombre Sergio Cervera. Solo dan excusas y ninguna solución y su respuesta es la amenaza, no los recomiendo para nada, me entere de un par de casos similares, mucho cuidado.
    Hace 3 meses
    Alberto Nuñez
    Pésima empresa. Trabajos mal hechos. Entregan los trabajos cinco meses después de que se pagan. Informales en las citas. Nada profesionales, soluciones improvisadas. Adjunto foto del trabajo de DUMEX, para que vean la pésima calidad de los trabajos.
    Hace 8 meses
    VANESSA REYES RUIZ
    mi mejor opinión para la empresa Dumex, son personas serias, muy responsables, comprometidos con el trabajo. me fabricaron una cocina preciosa, me encantó, como todas las que he visto que han hecho.
    Hace alrededor de 1 año
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