SOMOS UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION, SUMINISTRAMOS E INSTALAMOS PISOS DE MADERA PARA INTERIORES, PERGOLAS DE MADERA Y METALICAS, DECK DE MADERA PARA EXTERIOR, CARPINTERIA FINA EN GENERAL, COCINAS INTEGRALES, RECAMARAS COMPLETAS, BARANDALES, CANCELERIA DE ALUMINIO, TABLAROCA, CONTAMOS CON LA LINEA BABYDUMEX, PINTURAS VINILICAS, SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES VINIDUMEX, UNA AMPLIA GAMA PARA ARQUITECTOS, CONSTRUCTORES, DISEÑADORES Y CLIENTES FINALES.
- Servicios
- TODO LO QUE NUESTROS CLIENTES NECESITEN
- PUEDE SER DESDE LA COMPRA DE MADERA
- PISOS DE MADERA
- HASTA LA INSTALACION DE LOS MISMOS
- Áreas de Servicio
- MERIDA, YUCATAN, y mx
- Reconocimientos de la Empresa
- HEMOS RECIBIDO RECONOCIMIENTOS POR MEDIO DE LA REVISTA INTACTO, CUANDO EN CANCUN, Q. ROO HUBO UN HURACAN Y LAS VILLAS DEL ROYAL MAYAN PERMANECIERON INTACTAS Y TODA LA CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL NO SE MOVIO
- Dirección
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calle 136 # 1101-D x 67- A Y 73 COL XOCLAN SUSULA
97249 Merida, Yucatan
México
+52-9992895764 www.grupodumex.com
ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA CON SOCIOS, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD EN MEXICO