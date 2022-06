Propiedad legal

PROPIEDAD INTELECTUAL

El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las animaciones, los textos, así como la información y los contenidos que se recogen en el presente sitio web están protegidos por la legislación mexicana sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de MiLA HOME, y no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su modificación, transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito del mismo. El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente reservados por MiLA HOME MiLA HOME velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida utilización de los contenidos presentados en sus sitios web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario. VARIOS MiLA HOME podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su sitio web, así como su configuración, presentación, información y precios. MiLA HOME se compromete a través de este medio a NO REALIZAR PUBLICIDAD ENGAÑOSA. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la web de MiLA HOME, producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida en estas secciones. MiLA HOME como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores. MiLA HOME no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al presente sitio web y/o en el uso de las informaciones contenidas en el mismo. MiLA HOME no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, derivados del uso de la información, de las materias contenidas en este sitio web y de los programas que incorpora. Los enlaces (links), hipertexto o hipermedia que posibiliten, a través del presente sitio web acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de MiLA HOME. Asimismo esta compañía tampoco se hace responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualquier efecto que pudiera derivarse de dicha información. MiLA HOME no se hace responsable del uso ilegitimo que terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en el presente sitio web. Tampoco se responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las webs a las que puedan accederse desde el presente sitio web. MiLA HOME se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES COMERCIALES SIN IDENTIFICARLAS COMO TALES, en el momento de registrar una cuenta con nosotros, automáticamente conviene en recibir comunicación comercial de nosotros. En la sección de aviso de privacidad se le brindan opciones sobre el manejo de su registro y del tratamiento de sus datos personales. MiLA HOME no se hace responsable en el caso de que alguno de nuestros proveedores copiase modelos a otros propietarios de sus diseños exclusivos. Si usted, o su empresa cree que algún diseño de articulo que aparece en esta pagina web es de su propiedad, pongase en contacto con nosotros a info@milahome.com.mx o por telefono al (55)54462098 con la documentación pertinente y lo retiraremos de nuestro catalogo automaticamente. TECNOLOGÍAS MiLA HOME podrá recoger y utilizar los datos relativos al tipo de buscador que utiliza, los archivos que solicita, y el dominio y país desde el que solicita la información, con la finalidad de mejorar nuestro servicio on-line y satisfacer mejor sus necesidades. MiLA HOME utiliza cookies durante la navegación por sus páginas web. MiLA HOME utiliza los servicios de Google para recabar analíticas, SendGrid para el envío de sus campañas y Allera, S.A. de C.V. como administrador de la plataforma de ventas en este sitio web. MiLA HOME utiliza los servicios de Fedex o Federal Express Holdings México y Compañía, S.N.C de C.V. y/o FedEx de México S de RL de CV como proveedor de sus envíos por lo que comparte la información de los usuarios para que sean transportados por Fedex. Favor de revisar su aviso de privacidad. COMENTARIOS DE PRODUCTO Al enviar un comentario desde la página web sobre un producto autoriza a MiLA HOME a publicar ese comentario o pregunta usando los datos enviados en el formulario (nombre y comentario). No obstante puede ejecer su derecho de rectificación enviando un correo electrónico a info@milahome.com.mx ARBITRAJE Y RESOLUCION DE CONFLICTOS Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo a este contrato, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Inmediatamente después de iniciado el arbitraje las partes intentarán una solución amistosa de la controversia mediante la mediación, ésta tendrá lugar de conformidad con el Reglamento de Mediación de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. La autoridad nominadora del mediador será la Comisión de Mediación y Arbitraje Comercial de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. El mediador será una persona diferente del árbitro o árbitros y no podrá ser designado árbitro en ese procedimiento. Si las partes llegan a una transacción los árbitros la recogerán en forma de laudo arbitral en los términos convenidos por las partes. HOJAS DE RECLAMACIONES Existen hojas de reclamaciones en nuestro showroom, situado en la calle Durango 25, Col. Progreso Tizapan, Ciudad de México, 01080, a disposición del consumidor. Aviso de privacidad En todo momento usted podrá revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que nos envíe un correo electrónico a info@milahome.com.mx y en el asunto incluir “Remover datos personales”. Su petición deberá realizarse desde el correo electrónico que registró con nosotros. Tendremos un plazo máximo de 5 días hábiles para atender su petición y le informaremos sobre la procedencia de la misma a través de nuestro correo de servicio a clientes info@milahome.com.mx Los datos personales que recabamos tienen como finalidad realizar los envíos sobre las compras que haya realizado, comunicar a la plataforma de pagos sus datos de facturación o cobranza, mantener una comunicación directa con usted para notificarle de inmediato sobre sus pedidos, enviar boletines, felicitaciones, ofertas, oportunidades, descuentos y noticias sobre nuestro sitio web y los productos que aquí vendemos y para ello requerimos los siguientes: Nombre(s) y Apellido(s).Dirección de correo electrónico.Dirección física (de facturación o cobranza y/o de envío).Calle y número, en su caso, manzana y número de lote.ColoniaRegión, delegación o municipioEstadoCódigo PostalPaísTeléfonoFecha de nacimientoGéneroEn caso de no contar con esta información no estaríamos en posibilidad de realizar sus envíos con oportunidad y eficiencia. Nota: En ningún momento MiLA HOME pedirá directamente sus datos de pago ni los almacena en sus bases de datos y/o servidores. El servicio de cobranza lo realiza Paypal, Inc. y es quien solicita la información de pago. Uso de cookies Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias para la visualización de las páginas en este servidor, nombre y contraseña. Por su parte, los scripts son códigos insertados en una página de Internet o correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en nuestra página y el tipo de navegador utilizado, entre otros. Le informamos que utilizamos cookies y scripts para obtener información personal de usted, como la siguiente: Su tipo de navegador y sistema operativo.Las páginas de Internet que visita dentro de nuestro dominio “milahome.com.mx”.Los vínculos que sigue dentro de nuestro dominio “milahome.com.mx”.La dirección IP.El país de procedencia.La ciudad de procedencia.El tiempo que navega nuestro dominio “milahome.com.mx”.El sitio que lo refirió a nuestro dominio “milahome.com.mx”.Adicionalmente, Google, Inc. monitorea el final de una transacción de compra en nuestro dominio “milahome.com.mx” particularmente en la página “success.html” dentro del directorio “checkout” para poder llevar un control y contabilizar el Retorno Sobre la Inversión de acuerdo con nuestra inversión publicitaria con la empresa de referencia. MiLA HOME utiliza los servicios de Fedex o Federal Express Holdings México y Compañía, S.N.C de C.V. y/o FedEx de México S de RL de CV como proveedor de sus envíos por lo que comparte la información de los usuarios para que sean transportados por Fedex. Favor de revisar su aviso de privacidad. Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte la guía del usuario de su navegador, particularmente en la sección de privacidad y seguridad (dependiendo la marca de su navegador). Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: Proveer los servicios y productos requeridos por usted, como la compra y envío de los productos que se ofrecen dentro de nuestro dominio “milahome.com.mx”; Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el contratado o adquirido por usted; Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con usted, nuestro cliente; Informar sobre cambios, ofertas, descuentos y/o promociones de nuestros productos o servicios; Evaluar la calidad del servicio, y Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo. Del responsable de los datos personales: Mila Home es el responsable del tratamiento de sus datos personales, con domicilio en Durango 25, Progreso Tizapán San Angel C.P. 01080 Tel: 01(55)54462098 correo electrónico: info@milahome.com.mx Asimismo, puede dejar de recibir correo postal publicitario. El correo postal publicitario contendrá las instrucciones para optar por no participar o puede dejar de recibir correo postal enviándonos un correo electrónico a info@milahome.com.mx e insertando en el asunto el texto siguiente “No deseo recibir correo físico” desde la dirección electrónica que tenemos registrada. También puede dejar de recibir correos electrónicos con promocionales en todo momento. En los correos electrónicos promocionales se especifican las instrucciones para desuscribirse a los boletines. ¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso? Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través del portal de nuestra página web accediendo a su cuenta o por medio de la presentación de la solicitud respectiva en: info@milahome.com.mx siempre y cuando tenga usted los mecanismos para acreditar su identidad, como la firma electrónica o cualquier otro medio para hacerlo. En caso de que no logre acreditar por medios electrónicos su identidad, será necesario que se presente, previa cita, en la oficina del responsable de los datos personales que se describieron anteriormente. Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono 01(55)54462098. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado. Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de los siguientes medios: Anuncios visibles en nuestro sitio web “milahome.com.mx” o se las haremos llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado. Contrato de Compra Venta MILA HOME TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA. En MILA HOME, agradecemos muy cordialmente su compra y preferencia, así mismo le reiteramos nuestro firme compromiso de servirle y satisfacer sus necesidades más allá de lo que Ud., espera. Es por eso que su opinión es muy importante por lo que si tiene cualquier queja o sugerencia, le agradeceremos envíe sus comentarios a: info@moltospazio.com dicho lo anterior, sirva este documento para plasmar por escrito las cláusulas contractuales de la operación de compra con la que nos ha favorecido: GARANTIA: El producto cuenta con garantía contra defectos de fabricación de 1 año a partir de la fecha de compra. No garantizamos los productos que no nos hayan sido comprados directamente y que hayan sido adquiridos por cualquier otro medio de comercialización. Nuestros muebles son elaborados de combinación de maderas sólidas, chapas y MDF's de Primera, utilizamos materiales resistentes y duraderos, los barnices son a base nitro-lacas y patinados. Los tonos de los muebles pueden tener ligeras variantes de acuerdo a las muestras presentadas en Showroom, esto no lo consideramos un defecto sin no parte de la belleza artesanal de la elaboración de nuestros muebles por expertos técnicos mexicanos cuya dedicación y compromiso se plasma en cada pieza elaborada. Esta potencial variante no es un defecto de fabricación, es incluso gustado y apreciado por consumidores que perciben que la construcción es de maderas solidas en algunas partes y de las bondades que los aglomerados tienen al no sufrir de cambios en su forma. Por lo anterior expuesto, no nos hacemos responsables del costo de reparar un mueble que se abra o raje o en los tonos del mismo. Si Usted gusta, será un placer cotizarle la reparación pertinente, y si Ud., acepta el presupuesto y nos cubre el anticipo del 50%, entonces empezaremos el trabajo de reparación. Una vez terminada la reparación le daremos aviso para que revise su mueble si así lo desea, y para que nos liquide el 50% restante. Si el pago es con cheque en moneda nacional o con cheque en USD situado en México, la entrega será realizada hasta el buen cobro del mismo. El color de la madera, de sus diferentes vetas y sus variaciones de grano son atributos naturales del mueble fino o cual no es considerado un defecto sino parte de su belleza natural. Debido a esta circunstancia no garantizamos los patrones de la madera en nuestros productos, ni las variaciones de los mismos en cualquiera de nuestros muebles.No garantizamos la comodidad o su percepción de la misma en nuestros productos. Tampoco le garantizamos la exactitud en colores, ni el encogimiento en la telas, viniles y productos de piel. No garantizamos productos protectores de tela, ni protectores de piel. No garantizamos escurrimientos en los muebles de fierro al óxido, debido a que éste es producto del proceso natural que este material sufre para oxidarse. Nuestros productos son para uso en interiores , por lo que le solicitamos que no exponga sus muebles a exteriores, ni al agua y tampoco a los rayos solares, ya que bajo circunstancias pierde automáticamente la garantía de nuestros artículos. Las ventas de productos localizados en el piso de venta son “como el producto se muestra”, esto en las condiciones en que se exhibe el producto.No garantizamos que el mueble se ajuste a un espacio determinado por Usted como destino para el mismo. Tampoco podemos garantizarle su satisfacción por la apariencia del mismo en la decoración de su casa u oficina. Nos encantará asesorarle, o que se asesore con algún profesional de la decoración de su preferencia, o que tome Usted las medidas de los espacios y se asegure que no tendrá problema alguno al ubicar el mueble en su casa u oficina. FORMA DE PAGO: Los productos ordenados sobre pedidos se turnarán a producción hasta la recepción del 100% del depósito o en su caso si así se pacta con el 50% del precio neto de venta. El finiquito deberá realizarse previo a la entrega, , considerándose el pago realizado hasta que el banco nos haya corroborado que los fondos están ingresados en nuestra cuenta, que hubo cobro y que no hay manera de sufrir un ulterior cargo. y posteriormente se proporcionara una fecha de entrega tentativa. La forma de pago es un derecho que en MILA HOME poseemos y ejercemos como política interna. Al carecer de un departamento de crédito, que encarecería el costo del producto, tenemos que buscar una manera de asegurarnos del buen cobro de cheques, por lo que no hacemos ninguna entrega hasta que contamos con la acreditación definitiva por parte del banco. Los depósitos y finiquitos pueden ser pagados en efectivo, cheque certificado, cheque de caja, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, ó giro bancario, etc.; si el producto es de importación, el anticipo y el finiquito deberán ser liquidados de las siguientes dos formas: (1) En moneda nacional al tipo de cambio del USD a la compra en ventanilla del momento del anticipo y del momento del finiquito, o (2) en USD en efectivo o en cheque en USD situados en México del momento del anticipo y del momento del finiquito. CANCELACIÓN. La cancelación de compras de nuestros productos sobre pedido y de este contrato de compra-venta por parte del cliente resultará en un cargo de cancelación del 30% sobre el precio lleno del producto ( calculado este cargo descontando cualquier tipo de descuento, promoción o rebaja), y puede ser efectuada no más allá de 45 días fecha factura. Cuando la cancelación de la compra es de artículos sobre pedido el cargo será del 50% del total de la venta ( el 100% del anticipo recibido).Para hacer valida la cancelación se deberá presentar el contrato de compra venta o nota del pedido, de lo contrario no se procederá con la clausula. DEVOLUCIONES Y/O CAMBIOS. Usted podrá hacer un cambio y devolución, de nuestros productos de línea adquiridos al momento en tienda, siempre y cuando presente su contrato de compra venta o nota, y el producto (s) en perfecto estado y con su envoltura original, de lo contrario no se efectuara el cambio y/o devolución correspondiente. El periodo para hacer valido el cambio y/o devolución es de 2 semanas a partir de la fecha de compra.