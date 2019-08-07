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ORIGINALE CUCINE E ARMADI
Diseñadores de cocinas en Saltillo
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    SOMOS UNA EMPRESA FABRICANTE DE COCINAS, CLOSET, VESTIDORES Y MUEBLES PARA BAÑO, DE NIVEL MEDIO Y ALTO.

    CON 24 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA DE LAS COCINAS, CONTAMOS CON LOS MATERIALES MAS ACTUALES PARA LA FABRICACIÓN DE NUESTRAS LINEAS.

    ASÍ MISMO INTEGRAMOS A NUESTROS PROYECTOS, CUBIERTAS DE: GRANITO, CORIAN Y CUARZO, ADEMAS DE LAS MEJORES MARCAS RECONOCIDAS EN ELECTRODOMÉSTICOS.

    Servicios
    • DISEÑO
    • COTIZACION
    • FABRICACION E INSTALACION DE COCINAS
    • CLOSET
    • VESTIDORES Y MUEBLES DE BAÑO.
    Áreas de Servicio
    • Saltillo
    • Ramos Arizpe y Arteaga
    Dirección
    BLVD. COLOSIO 2209-2
    25204 Saltillo
    México
    +52-8123876074

    Evaluaciones

    Gerardo Rocha Gonzalez
    Hace más de 3 años
    Francisco Gerardo Calderon Cano
    Hace alrededor 2 años
    Esau Villanueva
    Hace casi 4 año
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