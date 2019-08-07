SOMOS UNA EMPRESA FABRICANTE DE COCINAS, CLOSET, VESTIDORES Y MUEBLES PARA BAÑO, DE NIVEL MEDIO Y ALTO.
CON 24 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA DE LAS COCINAS, CONTAMOS CON LOS MATERIALES MAS ACTUALES PARA LA FABRICACIÓN DE NUESTRAS LINEAS.
ASÍ MISMO INTEGRAMOS A NUESTROS PROYECTOS, CUBIERTAS DE: GRANITO, CORIAN Y CUARZO, ADEMAS DE LAS MEJORES MARCAS RECONOCIDAS EN ELECTRODOMÉSTICOS.
- Servicios
- DISEÑO
- COTIZACION
- FABRICACION E INSTALACION DE COCINAS
- CLOSET
- VESTIDORES Y MUEBLES DE BAÑO.
- Áreas de Servicio
- Saltillo
- Ramos Arizpe y Arteaga
- Dirección
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BLVD. COLOSIO 2209-2
25204 Saltillo
México
+52-8123876074