JERONIMO & SANTIAGO ARQUITECTOS S.A. de C.V., ES UNA EMPRESA DE RECIENTE CREACIÓN, FORMADA A MEDIADOS DEL 2018, POR UNA INQUIETUD DE SUS FUNDADORES, ARQUITECTO FREDY JERONIMO BAUTISTA Y ARQUITECTA ROSA ESMERALDA SANTIAGO VÁSQUEZ, QUIENES SON EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA “5 DE MAYO” DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA, U.A.B.J.O., QUE DENTRO DE SU PERFIL ACADÉMICO TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE UNA ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, U.N.A.M., LO QUE LES PERMITIÓ AMPLIAR SU VISIÓN DE LA VIDA SOCIAL, URBANA Y CULTURAL DE MÉXICO, SIEMPRE CON UNA MENTALIDAD ABIERTA Y UNA INQUIETUD OBSERVADORA SE HAN FORMADO EN SU APRENDIZAJE. CON UN TRAYECTO PROFESIONAL DE MAS DE 10 AÑOS TANTO EN OBRA PRIVADA COMO PUBLICA, ASÍ COMO SERVIDORES PÚBLICOS EN DISTINTAS OCASIONES, SE DECIDIERON A FORMAR UNA EMPRESA CAPAZ DE COMPETIR EN EL ÁMBITO LOCAL Y NACIONAL, TANTO EN EDIFICACIÓN COMO EN OBRAS CIVILES, INVITANDO A FORMAR PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO A EXCELENTES PROFESIONISTAS QUE SE HAN DESTACADO POR SU ARDUA LABOR EN EL CAMPO DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO SU GRAN SENTIDO SOCIAL Y HUMANO.
LA FALTA DE INVERSIÓN DE CAPITAL EN EL ESTADO DE OAXACA, LA MALA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PÚBLICOS, LA NULA OBSERVACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS OBRAS EN ASPECTO ECOLÓGICO, LA GRAN NECESIDAD DE TRABAJO PARA OBREROS ASÍ COMO PARA PROFESIONISTAS EN NUESTRO ESTADO, Y CONOCEDORES DEL GRAN DETONANTE ECONÓMICO QUE SIGNIFICA LA CONSTRUCCIÓN, JERONIMO & SANTIAGO ARQUITECTOS EMPRENDE SU CAMINO HACIA EL ÉXITO CON LA FIRME CONVICCIÓN DE DAR CLARO EJEMPLO QUE LAS EMPRESAS OAXAQUEÑAS ESTÁN LISTAS PARA COMPETIR Y SER UN REFERENTE DE CALIDAD, VANGUARDIA Y GRAN SENTIDO SOCIAL, HUMANO Y ECOLÓGICO PARA NUESTRO ESTADO Y PAÍS.
- Servicios
- ARQUITECTURA
- PROYECTO
- CONSTRUCCIÓN
- RESTAURACIÓN
- OBRA CIVIL.
- Áreas de Servicio
- Oaxaca de juarez
- Dirección
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MURGUIA 710-B, CENTRO
68000 Oaxaca De Juárez
México
+52-9511978216