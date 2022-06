Somos un estudio de arquitectura fundado en la ciudad de Mérida en el año 2004, conformado por un grupo de arquitectos unidos por una filosofía en común: "crear espacios" para el hombre del siglo XXI, ya sea totalmente nuevos o resultado de reciclajes de estructuras existentes. Creemos en la arquitectura como arte y como ciencia para crear espacios habitables y no monumentos, en un contexto latinoamericano, trabajamos con los recursos económicos y materiales propios de la región, no por moda o modismo, sino por conveniencia y convicción. Creemos que "todos los materiales" tienen una expresión propia y es trabajo del arquitecto sacar lo mejor de ellos y exponerlo como parte esencial de la obra. Creamos una arquitectura que provoca emoción, no que causa sensación y al vivirla, buscamos que el usuario experimente una arquitectura con los 5 sentidos y no solo con la vista.

