La empresa se decida a dar soluciones arquitectonicas, decoración interior y exterior ganar espacios mal aprovechados o no aprovechados. La empresa importa y fábrica e instala piso de madera en piso, muro y techos. Mantenimiento y restauración de pisos de madera y

Mubles, Hacemos domos, soláriums, pergolas, techumbres, porches, gazebos, domos retráctiles, toldos fijos, verticales y retráctiles, trabajamos en aluminio, acero y madera. Carpinteria sobre diseño, Hacemos nuestras propias cancelerías, Domos de cristal, Fachada de cristal, Barandal de cristal etc. Hacemos muebles para exterior y vendemos mueble para exterior. Tenemos decks o maderas naturales y artificiales para exterior e interior, ideales para espacios al exterior e interior como alrededor de albercas, Jardines, terrazas, roof garden, barras, asadores muros y celosias para exteriores, fachadas etc. También diseñamos espacios para el esparcimiento como terrazas, patios, azoteas, roof Garden, etc en madera, metal, cristal etc. Hacemos cerramientos. Estos trabajos no llevan a ofrecer soluciones completas!!! Proyectos, Arquitectura, remodelacion y construcción.