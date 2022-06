Somos un despacho que se especializa en proyectos arquitectónicos, arquitectura de interiores y diseño de mobiliario. Tres áreas de trabajo cuya complementariedad resulta de quienes integramos Weber Arquitectos: Fernando Weber, arquitecto y fundador del despacho en 2002, y Anina Schulte-Trux, arquitecta de interiores que se integró como socia a la oficina en 2004 para aportar una dinámica distinta.

Resolvemos problemas específicos con un sello propio, y con apego a las necesidades y deseos de los clientes. Entre nuestros proyectos hay residenciales, oficinas y espacios públicos.

Weber Arquitectos is a firm specializing in architectural projects, interior architecture and furniture/fixtures design operating under the direction of Fernando Weber, architect and firm founder (in 2002) and Anina Schulte-Trux, an interior architect who joined the firm as partner in 2004 and whose presence adds a new dynamic to the firm’s work.

At Weber, we resolve specific design problems with our signature style, while always focused on client desires and requirements. Our projects include residential, office and public spaces.